Amazon-Serie "Die Ringe der Macht" bekommt dritte Staffel

Nach monatelanger Spekulation hat Amazon Prime Video die dritte Staffel der epischen Fantasy-Serie "Die Ringe der Macht" offiziell bestätigt. Laut Hollywood Reporter starten die Dreharbeiten dazu im Frühling dieses Jahres. Während ein genauer Release-Termin noch unklar ist, gilt 2026 als wahrscheinlichstes Startjahr. Mit von der Partie sind erneut Regisseurinnen wie Charlotte Brändström und Sanaa Hamri, die schon bei den bisherigen Staffeln mitwirkten. Ein spannendes Detail: Die dritte Staffel soll einen bedeutenden Zeitsprung enthalten, der Saurons Schmieden des Einen Rings in den Fokus rückt.

Die Serie, basierend auf den Werken von J.R.R. Tolkien, hat für Amazon Prime bahnbrechende Erfolge erzielt. Mit einer milliardenschweren Investition gilt sie als teuerste Fernsehproduktion aller Zeiten. Staffel eins war 2022 ein Rekordbrecher mit 170 Millionen Zuschauern, doch Staffel zwei soll Schätzungen zufolge über die Hälfte ihres Publikums verloren haben. Trotzdem bleibt Amazons Langzeitplan bestehen: Der Konzern hatte von Anfang an fünf Staffeln mit einer Gesamtlaufzeit von etwa 50 Stunden in Auftrag gegeben. Laut Moviepilot deuten alle bisherigen Hinweise darauf hin, dass die Schlacht des Letzten Bündnisses gegen Sauron am Ende der Serie ihren Höhepunkt erreichen wird.

Hinter der Kamera bleibt das Duo Patrick McKay und John D. Payne weiter als Showrunner aktiv. Beide arbeiten seit Beginn eng mit der Tolkien Estate zusammen, um die Vision des Autors für die Serie umzusetzen. Für Fans ist vor allem die Entwicklung der Hauptfiguren spannend. So soll der Sauron-Darsteller Charlie Vickers in einem Interview mit Moviepilot bereits verraten haben, dass er sich am meisten auf den Untergang Númenors freue. Ob es der Serie gelingt, verlorene Zuschauer zurückzugewinnen, bleibt abzuwarten. Fans dürfen sich also auf weitere epische Abenteuer in Mittelerde freuen.

Getty Images Charlie Vickers beim "The Rings Of Power"-Special Screening der zweiten Staffel am 24.09.2024

Instagram / morfydd_clark Morfydd Clark am Set von "Die Ringe der Macht"

