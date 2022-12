Dieser "Ringe der Macht"-Star wird in Staffel zwei umbesetzt

"Die Ringe der Macht" bringt in der zweiten Staffel eine große Veränderung mit. Der Fantasy-Hit des Streaming Dienstes Amazon Prime Video war im letzten Jahr einer der größten Erfolge des Anbieters. Die Serie kam bei den Zuschauern gut an, obwohl eingefleischte Der Herr der Ringe -Fans einiges zu kritisieren hatten. Auf jeden Fall wird es eine zweite Staffel geben und da wird einiges anders: Schauspieler Joseph Mawle (48) wird nicht mehr dabei sein!

Für die Fans von "Die Ringe der Macht" könnte diese Botschaft eine große Enttäuschung sein. Wie Deadline berichtete, wird Joseph in der zweiten Staffel nicht mehr in seiner Rolle zu sehen sein. Sein Charakter stammt zwar nicht aus der Buchvorlage von J.R.R. Tolkien, doch der gebürtige Brite schaffte es, als Ork-Anführer Adar die Herzen der Fans zu erobern. Er mauserte sich zum echten Publikumsliebling, was seine Umbesetzung für die Anhänger umso trauriger macht. An seiner Stelle wird "Peaky Blinders"-Star Sam Hazeldine die Figur verkörpern. Eine Begründung für die Umbesetzung wurde allerdings nicht mitgeliefert.

Auch wenn die Zuschauer "Die Ringe der Macht" offenbar sehr mochten, war der Start der Serie mehr als holprig. Bereits nach den ersten Folgen beschwerten sich viele Fans im Netz. Dabei war der größte Kritikpunkt die Tatsache, dass weitere Texte von Tolkien überhaupt verfilmt wurden: "Sie hätten dieses Meisterwerk endlich mal in Ruhe lassen sollen."

