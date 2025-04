Seit Trennung von Bezos: MacKenzie Scott spendete Milliarden

MacKenzie Scott hat seit ihrer Scheidung von Amazon-Gründer Jeff Bezos (61) vor sechs Jahren über 19 Milliarden US-Dollar (etwa 17 Milliarden Euro) an mehr als 2.000 Organisationen gespendet. Die Trennung des Paares wurde 2019 offiziell, wobei MacKenzie durch die milliardenschwere Einigung einen beträchtlichen Teil des gemeinsamen Vermögens erhielt. Allein im vergangenen Jahr übergab die Autorin und Mutter von vier Kindern rund 640 Millionen US-Dollar (etwa 562 Millionen Euro) an gemeinnützige Projekte, wie sie auf ihrer Plattform "Yield Giving" bekannt gab. Auch in Zukunft wolle sie großzügig spenden, um benachteiligte Gruppen zu unterstützen und gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen.

Die philanthropischen Aktivitäten der 54-Jährigen, die aktuell Platz 68 auf der Forbes-Liste der reichsten Menschen belegt, gehen weit über das übliche Maß hinaus. Anders als viele Großspender verzichtet MacKenzie auf strikte Vorgaben bei ihren Zuwendungen – so bleibt den unterstützten Organisationen mehr Freiheit in der Verwendung der Mittel. Gemeinsam mit ihrer Familie verfolgt die Ex-Frau von Jeff das Ziel, durch gezielte Beiträge möglichst schnell und wirkungsvoll Veränderungen zu bewirken. "Ich werde weitermachen, bis der Tresor leer ist", schrieb MacKenzie im Jahr 2019, als sie dem "Giving Pledge" beitrat und versprach, die Hälfte ihres Vermögens zu spenden.

MacKenzies Engagement für Wohltätigkeit sorgt immer wieder für Aufsehen. So spendete sie unter anderem rekordverdächtige 84,5 Millionen US-Dollar (etwa 74 Millionen Euro) an die "Girl Scouts of the USA" – die bislang größte Einzelspende in der Geschichte der Organisation. Auch ihr Privatleben rückte nach der Scheidung von Jeff mehrfach in den Fokus: Ihre zweite Ehe mit dem Lehrer Dan Jewett endete Anfang 2023. An ihrem klaren Fokus hat sich dennoch nichts geändert – sowohl ihre vier Kinder als auch ihre philanthropischen Ziele stehen für sie nach wie vor an erster Stelle.

Getty Images Jeff Bezos und seine Ex-Frau MacKenzie Scott

Getty Images Jeff Bezos und MacKenzie Scott, Januar 2018

