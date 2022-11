Spendabel! Jeff Bezos' Ex spendet fast zwei Milliarden Euro

MacKenzie Scott hat die Spendierhosen an! Durch die Scheidung von ihrem Ex-Mann und Amazon-Gründer Jeff Bezos (58) gehört die Autorin zu den reichsten Menschen der Welt. So erhielt sie 2019 Amazon-Aktien, die fast 39 Milliarden Euro wert waren. Seitdem spendet die Brünette immer wieder größere Summen – so unterstützte sie unter anderem mit 86 Millionen Euro Pfadfinderinnen. Doch damit nicht genug: In den vergangenen sieben Monaten spendete MacKenzie fast zwei Milliarden Euro an über 300 Organisationen!

"In den vergangenen sieben Monaten habe ich mithilfe meines Teams 1,99 Milliarden Dollar [umgerechnet 1,92 Milliarden Euro] an 343 Organisationen gespendet, die sich für die Stimmen und Möglichkeiten von Menschen aus unterversorgten Gemeinschaften einsetzen", schrieb MacKenzie in einem Blogeintrag auf Medium. Einige der zahlreichen Spendenempfänger waren unter anderem öffentliche Schulen in Chicago, die laut The Chicago Tribune insgesamt 46,3 Millionen Euro erhielten.

Aber auch ihr Ex lässt sich nicht lumpen! Gegenüber CNN kündigte Jeff an, dass er den größten Teil seines Vermögens zu Lebzeiten verschenken will, wobei er sich in erster Linie auf den Kampf gegen den Klimawandel und die Unterstützung anderer Organisationen konzentrieren möchte: "Der schwierige Teil ist herauszufinden, wie man das auf eine bestimmte Art und Weise tun kann. Man muss also sorgfältig darüber nachdenken und man braucht brillante Leute im Team", gab der 58-Jährige dennoch zu.

Getty Images Jeff Bezos und MacKenzie im Januar 2018

Getty Images Jeff Bezos und MacKenzie Scott im Januar 2018

Getty Images Jeff Bezos, Amazon-Gründer

