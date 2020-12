Jeff Bezos (56)' Ex-Frau MacKenzie Scott hat offenbar die Spendierhosen an! Im vergangenen Jahr gaben der Amazon-Chef und die Schriftstellerin ihr Ehe-Aus bekannt. Durch die Scheidung staubte die US-Amerikanerin stolze 38 Milliarden Dollar vom Vermögen des Unternehmers ab – größtenteils in Form von Aktien. Aufgrund der derzeitigen Krise hat sich der Wert der Papiere sogar noch vergrößert. Somit zählt MacKenzie zu einer der reichsten Frauen der Welt. Doch die Beauty will offenbar nicht alles für sich ausgeben – MacKenzie spendet ihre Kohle großzügig!

MacKenzies derzeitiges Vermögen wird auf rund 60 Milliarden Dollar geschätzt – das sind umgerechnet knapp 50 Milliarden Euro. In einem eigens verfassten Blogeintrag mit dem Titel "384 Wege zu helfen" spricht die dunkelhaarige Schönheit nun ganz offen über ihre Geldgeschäfte. Unter anderem hat MacKenzie dem sogenannten "The Giving Pledge" ihr Einverständnis erteilt – ein Versprechen, den Großteil ihres Vermögens zu spenden. Eigenen Angaben zufolge soll die 50-Jährige in den vergangenen vier Monaten 4.158.500.000 Dollar für wohltätige Zwecke ausgegeben haben.

"Diese Pandemie war eine Abrissbirne im Leben der Amerikaner, die ohnehin schon zu kämpfen hatten", schreibt MacKenzie in ihrem Artikel. Mit ihrem Geld möchte sie daher Hilfsbedürftige unterstützen. Die Spenden flossen unter anderem an Organisationen wie amerikanische Versionen der deutschen Tafel und Einrichtungen zur Pflege und Unterstützung junger Menschen.

