Jeff Bezos' Ex spendet fast 86 Mio. Euro an Pfadfinderinnen!

MacKenzie Scott sorgt mit einer großzügigen Geste für Schlagzeilen! Die Ex-Frau von dem Amazon-Gründer Jeff Bezos (58) wurde durch die Scheidung 2019 auf die Rangliste der reichsten Menschen der Welt katapultiert. Damals erhielt die Autorin Amazon-Aktien, die fast 39 Milliarden Euro wert waren. Seitdem spendete die Brünette aber immer wieder größere Summen ihres Vermögens. So auch jetzt: MacKenzie spendet fast 86 Millionen Euro an Pfadfinderinnen!

Mit 84,5 Millionen US-Dollar, umgerechnet fast 86 Millionen Euro, unterstützt MacKenzie die Girl Scouts of the USA. Wie unter anderem Page Six berichtet, konnte die Organisation ihr Glück kaum fassen: "Wir freuen uns zu beweisen, wie Ms. Scotts Investition in Mädchen die Welt verändern wird – denn wo ein Mädchen erfolgreich ist, sind wir alle erfolgreich", bedankte sich CEO Sofia Chang.

Mit ihrer überaus großzügigen Spende sorgte MacKenzie für einen bedeutenden Moment in der Geschichte der Girl Scouts of the USA – es ist nämlich bislang die größte Spendensumme, die eine einzelne Person jemals getätigt hat.

