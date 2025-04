Geheimes Liebes-Aus bei Felicitas Woll und Benjamin Piwko

Felicitas Woll (45) und Benjamin Piwko (45) haben ihre Beziehung bereits vor einem Jahr beendet, wie die Schauspielerin nun erstmals öffentlich bekannt gab. Die beiden waren seit 2017 liiert und hatten ihre im Jahr 2021 öffentlich gemacht. Ihr Liebesleben hatten sie lange Zeit privat gehalten. Doch wie Felicitas jetzt im Interview mit Frau im Spiegel verrät, war die Trennung ein "normaler Entwicklungsschritt". Auf die Frage nach einem neuen Partner antwortete sie entschieden: "Ich genieße das Alleinsein. Ich brauche keinen Anker, ich bin selbst mein Anker."

Die 45-Jährige lebt inzwischen mit ihren beiden Töchtern – der fünfjährigen Tochter aus ihrer letzten Beziehung und einer weiteren, 19-jährigen Tochter – bei Kassel und setzt auf ein selbstbestimmtes Leben. Heiraten kam für sie weder in der Vergangenheit noch in der Beziehung mit Benjamin infrage. "Ich war nie das Mädchen, das vom weißen Kleid geträumt hat", so Felicitas offen. Sie betonte auch, wie gut es sich anfühle, alleine Entscheidungen zu treffen, ohne Rücksicht auf einen Partner nehmen zu müssen. "Das heißt nicht, dass ich für immer alleine bleiben will – aber momentan genieße ich die Freiheit sehr", ergänzte sie im Interview mit der Frauenzeitschrift.

Felicitas ist vielen Fans aus der Serie "Berlin, Berlin" bekannt. In den vergangenen Jahren hat die Schauspielerin offenbar einen wichtigen Prozess der Selbstfindung durchlebt. Früher sei sie ihre schärfste Kritikerin gewesen, doch heute habe sie gelernt, sich selbst zu akzeptieren. "Ich habe mich selbst lieb", gestand sie im Gespräch mit Spiegel der Frau. Dieser neue Fokus auf ihr eigenes Wohlbefinden scheint der Schauspielerin gutzutun – nicht nur privat, sondern auch beruflich. Ab April wird sie wieder auf den TV-Bildschirmen zu sehen sein, in der ZDF-Serie "Neuer Wind im Alten Land". Darin verkörpert sie eine Lokalreporterin, die sich ebenfalls mit zwischenmenschlichen Herausforderungen auseinandersetzen muss.

AEDT Felicitas Woll und Benjamin Piwko im Juli, 2022

Instagram / felicitaskatharinawoll Felicitas Woll und ihr Partner Benjamin Piwko

