Diese Promis tanzen in der "Let's Dance"-Weihnachtsshow!

Dieses Jahr wird wieder in die Festtage getanzt! Jährlich schwingen bei Let's Dance zahlreiche Promis das Tanzbein und fegen gemeinsam mit richtigen Profis über das Parkett. In einem Weihnachtsspecial durften bereits im vergangenen Jahr einige ehemalige Teilnehmer erneut ihr Glück versuchen. Rúrik Gíslason (35) und Malika Dzumaev (32) durften den Pott schließlich mit nach Hause nehmen. Auch dieses Jahr wird die Weihnachtsshow wieder am 22. Dezember ausgestrahlt – diese Promis sind dabei!

Auf Instagram verkündet der offizielle Account der Sendung diese frohe Botschaft und veröffentlicht zudem eine Liste mit den teilnehmenden Promis und Profis! Mit am Start ist die diesjährige Gewinnern Anna Ermakova (23) – gemeinsam mit Valentin Lusin (36)! Aber auch Ingolf Lück (65) mit Ekaterina Leonova (36) und Rebecca Mir (31) mit ihrem Liebsten Massimo Sinató (42) werden wieder gemeinsam über die Tanzfläche fegen. Ebenfalls wieder mit dabei sind Benjamin Piwko (43) und Isabel Edvardsson (41) sowie Sarah Engels (31) mit Vadim Garbuzov (36) und Moritz Hans (27) mit Renata Lusin (36)!

"Oh mein Gott. Die Vorfreude steigt. Es wird so schön sein", freut sich Renata in den Kommentaren. Aber auch die Fans der Sendung sind völlig aus dem Häuschen. "Die beste weihnachtliche Nachricht" und "Wie schön! Ich freue mich riesig auf die Weihnachtsshow! Und zum Glück dauert es ja dann auch nicht mehr so lange bis zur neuen 'Let's Dance'-Staffel", schreiben sie begeistert.

Getty Images Anna Ermakova and Valentin Lusin, "Let's Dance"-Gewinner 2023

Getty Images Ingolf Lück und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance", 2018

Getty Images Renata Lusin und Moritz Hans bei "Let's Dance" 2020

