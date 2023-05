Fans begeistert: Felicitas Woll ist "Masked Singer"-Igel!

Mit ihr hat offenbar keiner gerechnet! Heute lief das große Finale der beliebten Rate-Sendung The Masked Singer. Der Sieger der achten Staffel war der Schuhschnabel, hinter dem sich der Schweizer Sänger Luca Hänni (28) verbarg. Knapp hinter ihm auf dem zweiten Platz landete die deutsche Schauspielerin Felicitas Woll (43) im rockigen Kostüm des Igels. So gut kam Felicitas bei den Zuschauern an!

Auf Twitter wird die 43-Jährige für ihre Auftritte total gefeiert – anscheinend hätte niemand vermutet, dass sie der Igel war. "Felicitas Woll?! Was?! Aber wie geil! Sie hat das so mega gemacht!" und "Respekt. Wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Felicitas Woll. Nach Nora Tschirner (41) die beste Demaskierung", meinten zwei begeisterte User. Ein Weiterer findet: "ProSieben sollte langsam merken, dass die Synchronsprecher und Schauspieler deutlich besser abliefern als eine Patricia Kelly (53)."

Auch wenn sie die Staffel nicht gewinnen konnte, scheint Felicitas total happy zu sein. "Es war einfach [...] unglaublich und sehr, sehr anstrengend. Es ist sehr schwer, sehr warm. Ich habe beim ersten Mal wirklich gedacht, ich falle in Ohnmacht." Sie freue sich sehr darüber, an der Show teilgenommen zu haben: "Ich habe mir immer gewünscht, hier zu singen."

ProSieben/Willi Weber Felicitas Woll und Matthias Opdenhövel im "The Masked Singer"-Finale im Mai 2023

ActionPress Felicitas Woll im September 2019 in Berlin

Getty Images Felicitas Woll, Schauspielerin

