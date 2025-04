Formel-1-Star Jenson Button und seine Frau wurden beklaut

Jenson Button (45) und seine Ehefrau Brittny haben einen echten Albtraum mitgemacht: Die beiden wurden am 13. Februar mitten in London Opfer eines dreisten Diebstahls, wie sie jetzt gegenüber Daily Mail bekannt machen. Während sie gemeinsam ihr Gepäck in ein Auto luden, griff ein Unbekannter zu und riss einen edlen Koffer der Luxusmarke Goyard an sich – und das am helllichten Tag! Das Ehepaar war gerade im Begriff, nach Paris aufzubrechen, um dort den Valentinstag zu feiern. Dieser freudige Anlass wurde durch das Verbrechen ziemlich geschmälert. Im Koffer der Innenarchitektin befanden sich Schmuck und Designerhandtaschen im Wert von rund 300.000 Euro.

Der Täter konnte zunächst unerkannt fliehen, wurde aber anhand von Kameraaufnahmen eine Woche später festgenommen. Im Gespräch mit der englischen Zeitung berichtete Brittny: "Jenson stand mit dem Rücken zu mir, und ein Typ kam einfach und schnappte sich den Koffer. Wir haben nicht einmal gesehen, wie er es getan hat." Sie vermute, dass der Täter sie schon länger beobachtet habe. "Ich war irgendwie schockiert. Ich war schockiert, wie ungeschützt ich mich in dieser Situation fühlte", gab sie offen zu.

Laut dem Model befanden sich auch Erinnerungsstücke an die Geburt seiner Tochter in dem gestohlenen Koffer. Jenson und Brittnys Spross Lenny Monrow kam im Dezember 2020 auf die Welt und hält die beiden seitdem auf Trab. Obendrein sind sie stolze Eltern eines Sohnes namens Hendrix Jonathan, der etwas über ein Jahr älter ist als seine kleine Schwester.

Getty Images Jenson Button, Rennfahrer

Instagram / jensonbutton Brittny und Jenson Button mit ihren Kindern

