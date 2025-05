Mann attackiert DJ Paul Kalkbrenner während Show in Madrid

Paul Kalkbrenner (47) hatte beim "Elrow Town Festival" in Madrid am 1. Mai Glück im Unglück: Während seines Auftritts stürmte ein Festivalbesucher plötzlich auf die Bühne und attackierte den gefeierten Musikproduzenten vor den Augen des Publikums. Der Angreifer war zunächst durch die Menge auf die rund zwei Meter hohe Bühne geklettert, um von dort aus unvermittelt auf das DJ-Pult zu springen. Dort nahm der Mann Paul kurzerhand in den Schwitzkasten – auch einige Schläge soll er versucht haben, bevor Sicherheitskräfte einschritten und den Angreifer von der Bühne zerrten. Wie ein Instagram-Video von Justlovetechno zeigt, blieb ein zwar irritierter, aber offenbar unverletzter Paul zurück.

In den sozialen Netzwerken werden nach dem Vorfall vor allem die Sicherheitsleute des Events heftig kritisiert. "Was macht die Security beruflich?", fragte ein Nutzer spöttisch, während andere angesichts des glimpflichen Ausgangs bereits zu Scherzen aufgelegt waren: "Das ist die normale Reaktion, wenn Paul 'Sky and Sand' nicht spielt." Die Situation bleibt jedoch rätselhaft – noch immer ist unklar, wie der Mann es überhaupt schaffte, auf die Bühne zu gelangen und welches Motiv hinter der Attacke steckte. Bislang gibt es weder vom Veranstalter noch von Paul selbst eine offizielle Stellungnahme zu dem Vorfall.

Paul ist längst eine Ikone der elektronischen Musikszene und seit Jahrzehnten von den großen Festivalbühnen Europas nicht mehr wegzudenken. Der gebürtige Leipziger, der bereits Ende der 1990er Jahre seine erste EP veröffentlichte, feierte im Jahr 2008 mit seinem Bruder Fritz Kalkbrenner den Durchbruch: Ihr gemeinsamer Song "Sky and Sand" hielt sich fast zweieinhalb Jahre in den deutschen Charts und gilt heute als Hymne unter Techno-Fans. Trotz all seiner Routine auf internationalen Bühnen dürfte dieser Auftritt in Madrid für den zweifachen Vater ein Moment gewesen sein, der noch lange nachwirkt – normalerweise ist Paul vor allem für seine energiegeladene Performance und das enge Band zu seinem Publikum bekannt.

Getty Images Paul Kalkbrenner, DJ

Getty Images DJ Paul Kalkbrenner im März 2013 in Amsterdam

