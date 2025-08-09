Darum verpassten Taylor und Travis Kelce Maureens Beerdigung

Anlässlich des Todes von Maureen Maguire, der langjährigen Partnerin von Ed Kelce, versammelte sich die Familie Kelce, um bei einer emotionalen Trauerfeier in Gladwyne, Pennsylvania, Abschied zu nehmen. Ed Kelce, sein Sohn Jason Kelce (37) und dessen Ehefrau Kylie Kelce (33) nahmen laut Hello! an der Zeremonie teil, doch auffällig abwesend waren Travis Kelce (35) und dessen Partnerin, Sängerin Taylor Swift (35). Während die Beerdigung am Donnerstag in der St. John Vianney Catholic Church stattfand, war Travis Kelce im Trainingslager seines Teams, den Kansas City Chiefs, in Missouri eingebunden. Taylor hielt sich Berichten zufolge auch in Missouri auf und blieb daher ebenfalls der Trauerfeier fern.

Maureen, die am 1. August friedlich im Alter von 74 Jahren verstarb, wurde in einem bewegenden Nachruf als liebevolle Mutter, Großmutter und Partnerin beschrieben. Sie arbeitete einst als Grundschullehrerin und widmete den Großteil ihres Lebens der Erziehung ihrer Kinder. Besonders ihre Liebe zum Meer und zu Hunden, wie auch ihre Vorliebe für Tennisröcke, blieben vielen in Erinnerung. In den letzten Jahren fand sie durch ihre Beziehung zu Ed Freude am Reisen und an Footballspielen. Gemeinsam genossen sie das Leben in vollen Zügen, wie ihre Familie betonte. Maureens positive Ausstrahlung und ihr Talent, besondere Momente zu schaffen, wurden bei der Feier anerkennend gewürdigt.

Ed erwies als Sargträger seine letzte Ehre – und konnte dabei auf die volle Unterstützung von Jason und Ehefrau Kylie zählen. Trotz der schweren Stunden hielt die Familie fest zusammen und zeigte sich geschlossen. Maureen, bekannt für ihren Sinn für Stil und ihre herzliche Gastfreundschaft, hinterlässt bleibende Erinnerungen. Mit Taylor und Travis blieben zwei Familienmitglieder fern, deren Beziehung zur Familie aber ebenfalls als herzlich gilt. Ihre Abwesenheit ist vor allem Travis' strengen Vorbereitungen auf die kommende NFL-Saison geschuldet, einer Zeit, die für ihn jedes Jahr besonders fordernd ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Ed Kelce, Vater von Travis und Jason Kelce

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason und Kylie Kelce, Februar 2025

Anzeige