Mit Disney geeinigt: Kann Gina Carano zu "Star Wars" zurück?

Gina Carano (43) könnte vor einem spektakulären Comeback im Star Wars-Universum stehen. Die Schauspielerin, die in der Serie The Mandalorian die Rolle der Cara Dune verkörperte, verlor 2021 nach umstrittenen Social-Media-Posts ihre Zusammenarbeit mit dem Disney-Konzern. Es folgte ein vier Jahre andauernder Rechtsstreit mit der Walt Disney Company und Lucasfilm, der nun mit einer einvernehmlichen Einigung endete. In einem überraschenden Statement erklärte Lucasfilm: "Nach Abschluss dieses Verfahrens freuen wir uns darauf, gemeinsam mit Frau Carano künftige Möglichkeiten der Zusammenarbeit auszuloten." Das könnte bedeuten, dass Disneys Türen für Gina nach wie vor geöffnet sind und sie vielleicht sogar zu "Star Wars" zurückkehren könnte.

Gina Carano verklagte Disney zunächst vor einem Bundesgericht in Kalifornien wegen Diskriminierung. Ihre Forderungen reichten von einer Rückkehr in ihre Rolle bis hin zu Schadenersatz in Höhe von etwa 64.000 Euro. Unterstützung erhielt die Schauspielerin von Elon Musk (54), dem Milliardär und Besitzer der Plattform X, der die Klage finanzierte, nachdem er öffentlich zugesichert hatte, Rechtskosten für Menschen zu übernehmen, die aufgrund von Beiträgen auf seiner Plattform in Schwierigkeiten geraten waren. Eine Stellungnahme zur Einigung gab Carano bislang nicht ab, teilte jedoch auf X ein Bibelzitat: "... und die Wahrheit soll euch frei machen."

Die angekündigte Möglichkeit einer weiteren Zusammenarbeit mit Lucasfilm wirft dennoch einige Fragen auf. Ob Gina tatsächlich erneut in die Rolle der Cara Dune schlüpfen wird, bleibt unklar. In der Vergangenheit hatte sich die Schauspielerin kritisch über Disney geäußert und das Vorgehen des Unternehmens scharf verurteilt. Fans der Serie erinnern sich: Cara Dune war ursprünglich als zentrale Figur einer geplanten "Star Wars"-Spin-off-Serie vorgesehen. Nach Ginas Rauswurf wurden diese Pläne jedoch verworfen. Der endgültige Ausgang dieser Geschichte könnte daher nicht nur ihre berufliche Zukunft prägen, sondern auch die weitere Ausrichtung des "Star Wars"-Universums.

Getty Images Gina Carano, 2019

Disney Szene aus "The Mandalorian"

Getty Images Gina Carano, 2019

