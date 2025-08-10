Marco Cerullo fühlt sich durch Typveränderung viel besser

Marco Cerullo (36) hat ordentlich abgespeckt. Der Reality-TV-Star verriet im Gespräch mit Promiflash, dass er ganze 15 Kilogramm abgenommen hat und sich besser denn je fühlt. "Die Trennung war nicht so einfach, aber ich bin guter Dinge", erklärte Marco. Auch Komplimente über seine neue Erscheinung blieben nicht aus, was dem Prominent getrennt-Kandidaten zusätzliches Selbstbewusstsein zu geben scheint. Mit seinem neuen Look bietet sich ihm nun eine völlig frische Perspektive: Marco plant, seine Karriere als Ballermann-Künstler zu starten.

Nach einer schwierigen persönlichen Phase, die von einer Trennung geprägt war, blickt der 36-Jährige jetzt optimistisch in die Zukunft. "Mir geht es gut", betonte er und ließ keinen Zweifel daran, dass er den Kopf nicht hängen lässt. Die Unterstützung seiner Fans, die ihn für den neuen Look feiern, gibt ihm zusätzlichen Rückenwind. Mit seiner positiven Energie und einem klaren Fokus auf seine Karriere scheint er entschlossen, das Beste aus der neuen Lebensphase zu machen.

Mit einem klaren Ziel vor Augen hat der TV-Star in nur einem Monat zehn Kilogramm abgespeckt – mittlerweile sind es 15 Kilo und 15 Prozent Körperfett weniger. Morgendliche Jogging-Runden und intensive Crossfit-Sessions bestimmten über Wochen hinweg Marcos Alltag. Durch seine Entschlossenheit hat er nicht nur optisch, sondern auch gesundheits- und fitnessmäßig völlig neue Maßstäbe für sich gesetzt.

