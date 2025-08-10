30. Geburtstag: Seventeen-Leader S.Coups spendet 32.000 Euro

S.Coups, der Anführer der international erfolgreichen K-Pop-Gruppe SEVENTEEN, hat seinen 30. Geburtstag in besonderer Weise gefeiert. Der Sänger spendete am 8. August laut Allkpop 50 Millionen südkoreanische Won – umgerechnet etwa 32.000 Euro – an die Community Chest of Korea, um Kinder aus einkommensschwachen Familien zu unterstützen. Durch diese großzügige Geste wurde S.Coups als 3.710. Mitglied in die Honor Society der Stiftung aufgenommen, einem exklusiven Kreis der größten Spender. "Dank der Liebe meiner Fans ist mein Geburtstag jedes Jahr ein ganz besonderer Tag. Ich wollte etwas von dieser Liebe an die Gesellschaft zurückgeben", erklärte der Sänger.

Die Spendenfreudigkeit von S.Coups ist nicht neu. Bereits in der Vergangenheit zeigte er ein großes Herz für wohltätige Zwecke: Er unterstützte Tierheime, Rettungsorganisationen und spendete im März dieses Jahres Gelder, um Opfern der verheerenden Waldbrände in Ulsan und den Provinzen Nord-Gyeongsang und Süd-Gyeongsang zu helfen. Mit seiner aktuellen Spende möchte er sich erneut für das Wohlergehen von Kindern und Jugendlichen einsetzen und betonte, wie es ihm am Herzen liege, deren gesundes Aufwachsen zu fördern.

SEVENTEEN selbst befinden sich auf einem Höhepunkt ihrer Karriere. Dieses Jahr feiert die Gruppe ihr 10-jähriges Bestehen und blickt auf beeindruckende Erfolge zurück. Ihr im Mai veröffentlichtes Album "HAPPY BURSTDAY" eroberte die Spitzenposition der Mid-Year Album-Charts in Südkorea, während der Titeltrack "THUNDER" Platz 1 auf der Melon Top 100 erreichte. Doch damit nicht genug: Ab September startet die Band ihre große "SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_]". Für die Fans ein Grund zur Vorfreude – und für S.Coups eine Gelegenheit, die Liebe seiner Anhänger auf globaler Bühne zurückzugeben.

Instagram / sound_of_coups S.Coups, Rapper

Instagram / sound_of_coups S.Coups, Juli 2025

Christopher Jue/Getty Images AsiaPac K-Pop-Boyband Seventeen, November 2024

