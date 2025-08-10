Trennung: Wildecker Herzbube Wilfried sucht neuen Partner

Wolfgang Schwalm (70) und Wilfried Gliem, bekannt als die Wildecker Herzbuben, stehen vor ihrem letzten gemeinsamen Auftritt. Nach Jahrzehnten gemeinsamer Musik und ihrem Evergreen-Hit "Herzilein" aus dem Jahr 1989 trennen sich die Wege der beiden Sänger nun endgültig. Schon seit Beginn ihrer Karriere waren die zwei laut Bild keine wirklichen Freunde, und jetzt sorgt sogar die Trennung für Zoff. Wilfried, der seit 2022 mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat, hält jedoch die Rechte an dem Namen des Duos und plant einen Neuanfang – mit einem neuen Partner an seiner Seite.

Wilfried denkt bereits darüber nach, wie sich ein Comeback gestalten könnte, und gibt erste Hinweise, was seinen künftigen Mitstreiter auszeichnet: "Er sollte singen können. Alles andere lässt sich zurechtbiegen", erklärte er gegenüber Bild. Eröffnet wird damit die Suche nach einer neuen Stimme, die zu ihm passt und den traditionsreichen Namen der Wildecker Herzbuben mit frischen Impulsen beleben könnte. Interessierte Sänger haben nun die Möglichkeit, sich mit Fotos oder Videos zu bewerben und damit vielleicht Teil eines der kultigsten deutschen Musikprojekte zu werden.

Die Wildecker Herzbuben prägten mit ihrem volkstümlichen Stil eine ganze Ära und wurden über die Jahre zu einem festen Bestandteil der Schlagerwelt. Doch hinter den Kulissen herrschte nie echte Harmonie, wie sich nun nochmals deutlich zeigt. Wilfrieds Pläne legen nahe, dass er die musikalische Geschichte des Duos in neuer Form fortschreiben möchte und damit vielleicht auch nochmals große Bühnen erobern will. Unklar bleibt, wie Wolfgang mit dem Kapitel Wildecker Herzbuben künftig umgehen wird. Doch eines ist sicher: Für Fans der Volksmusik könnte Wilfrieds Neustart eine spannende Wendung mit sich bringen.

Anzeige Anzeige

IMAGO / POP-EYE Die Wildecker Herzbuben im September 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Wilfried Gliem, Wildecker Herzbube

Anzeige Anzeige

Getty Images Wolfgang Schwalm von den Wildecker Herzbuben im Juni 2013

Anzeige

Was haltet ihr von Wilfrieds Plan, die Wildecker Herzbuben mit einem neuen Partner fortzusetzen? Super Idee! Ein frischer Wind könnte dem Projekt guttun. Ich bin skeptisch. Es wird nie mehr das Original sein. Ergebnis anzeigen