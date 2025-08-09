So nahm Moderatorin Martina Reuter in einem Jahr 33 Kilo ab

Martina Reuter (45) zeigte jetzt stolz ihr beeindruckendes Abnehmergebnis: Die Moderatorin hat 33 Kilogramm verloren. Auslöser für diese Lebensveränderung war der Geburtstag ihrer Mutter im März 2024. Nach einem üppigen Festessen habe sie sich körperlich so schlecht gefühlt, dass sie beschloss, ihr Leben von Grund auf zu ändern. "Ich habe mich angeschaut und gesagt: Das gibt’s doch nicht, das kann doch nicht so sein!", gestand sie offen im SAT.1-Frühstücksfernsehen. Noch am selben Tag fasste sie den Entschluss und begann ihre Reise hin zu Gesundheit und Wohlbefinden.

Ihr Weg zum Erfolg war jedoch kein leichter. Martina stellte ihre Ernährung radikal um, schaffte den Kaffee ab, verzichtete auf Kuchen, später auch auf Brot, und ersetzte Süßigkeiten durch ballaststoffreiche Alternativen wie Linsen und Kichererbsen. Auch mehr Schlaf und körperliche Bewegung integrierte die zweifache Mutter in ihren Alltag. In kleinen, 14-tägigen Etappen arbeitete sie sich Schritt für Schritt voran. Stolz präsentierte sie schließlich das Ergebnis auf Instagram: keine Spur mehr von ihren alten Gewohnheiten, sondern stattdessen ein gesunder Lebensstil, der ihr neue Energie gibt.

Martinas Weg zur Selbstfindung sorgte bereits in der Vergangenheit für Schlagzeilen. Die Österreicherin, die sich einst in ihrem Podcast "Curvy Me" für mehr Selbstbewusstsein bei Plus-Size-Frauen einsetzte, zeigt sich auf Instagram mittlerweile gerne stolz in Unterwäsche, im Bikini oder in figurbetonter Kleidung. Sie genießt die positiven Reaktionen und Komplimente, die ihr neues Auftreten hervorruft. Doch für sie selbst steht ihr Gewinn an Lebensqualität im Mittelpunkt. Ihre Reise beweist, dass auch kleine Veränderungen Großes bewirken können – eine Botschaft, die sie nun gerne mit anderen teilt.

Martina Reuter, Moderatorin

Moderatorin Martina Reuter posiert nach Gewichtsverlust bei der Miami Fashion Week im Bikini, 2025.

Martina Reuter, Moderatorin

