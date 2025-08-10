Marco Cerullo hatte sich vor der Gewichtsabnahme "verloren"

Marco Cerullo (36), der durch Reality-TV-Formate wie Bachelor in Paradise bekannt wurde, hat kürzlich eine beeindruckende Transformation durchgemacht. Der Realitystar konnte 15 Kilogramm abnehmen und zeigt sich nun wieder mit einem muskulösen Körper. Im Interview mit Promiflash sprach er offen über seine Motivation und den Weg zu diesem Ergebnis: "Früher war ich immer trainiert, habe viel Sport gemacht und hatte ein Sixpack. Das war für mich normal." Doch in den letzten Jahren habe er sich "verloren" gefühlt. Mit Disziplin, einer bewussten Ernährung und regelmäßiger Bewegung sei es ihm gelungen, den Weg zurück zu sich selbst zu finden.

Der 36-Jährige berichtete weiter, dass es für ihn nicht um äußeren Druck oder Vorgaben gegangen sei. Vielmehr war es sein eigenes Bedürfnis, sich wieder wohl in seiner Haut zu fühlen. Eine strenge Kombination aus Diät und regelmäßigen Sporteinheiten habe ihm dabei besonders geholfen. Besonders wichtig sei ihm hierbei gewesen, nicht nur auf Gewichtsverlust zu setzen, sondern auch seine innere Balance wiederherzustellen. Für Marco symbolisiert der Erfolg nicht nur eine körperliche Verwandlung, sondern auch eine Rückkehr zu seiner mentalen Mitte.

Bereits in der Vergangenheit war Marco Cerullo für seine durchtrainierte Erscheinung bekannt und hatte in Interviews von seiner Leidenschaft für Fitness und Sport berichtet. Seine Transformation ist nicht nur ein Beweis für seine Disziplin, sondern auch für seine Entschlossenheit, alte Gewohnheiten wieder aufzugreifen. Mit seiner neuen Einstellung und körperlichen Fitness hat der Reality-Star nun einen Lebensstil gefunden, der ihm Kraft und Selbstvertrauen gibt. Dabei zeigt er, dass es nie zu spät ist, an sich zu arbeiten und sich Ziele für die eigene Gesundheit und das Wohlbefinden zu setzen.

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo, August 2025

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo, Realitystar

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo, TV-Star