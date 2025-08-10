Süß: König Charles versucht ein weinendes Baby zu beruhigen

Bei einem Überraschungsbesuch auf der Royal Air Force Basis Lossiemouth in Schottland sorgte König Charles III. (76) für einen herzerwärmenden Moment, als er versuchte, ein weinendes Baby zu beruhigen. Der Monarch war laut Hello! gerade dabei, mit Mitgliedern des RAF-Personals und deren Familien zu plaudern, als das Kind, das von seiner Mutter gehalten wurde, in Tränen ausbrach. Der Monarch ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen und bemühte sich, mit seiner charmanten Art das kleine Kind zu trösten – allerdings ohne Erfolg. Stattdessen reagierte er mit einem kleinen Scherz, der die Umstehenden zum Lachen brachte.

Der Besuch des Königs auf der Basis war Teil einer Zeremonie für das 42. Torpedobomber-Geschwader, bei der er in seiner beeindruckenden Marschall-Uniform mit Insignien des Ordens des Distelordens erschien. König Charles wurde unter anderem ein P-8A Poseidon-Flugzeug gezeigt, das zusammen mit Tornados an einem Flug über der Basis teilnahm. Im Gespräch mit den versammelten Gästen betonte er die Bedeutung der Unterstützung durch die Familien des Personals und dankte ihnen im Namen der Nation für ihre Opferbereitschaft und Stärke. Der rührende Moment mit dem weinenden Baby war aber nicht alles! Der König zeigte einmal mehr Herz – ganz besonders bei seinem Treffen mit den Kids des Airplay-Programms. Mit viel Zeit und echten Emotionen machte er klar: Diese Begegnungen bedeuten ihm wirklich etwas!

König Charles und die RAF ist eine Verbindung mit Geschichte! Schon 1969 startete er dort seine militärische Ausbildung und bekam zwei Jahre später stolz seine Flügel als Pilot. Besonders emotional: die Rückkehr nach Lossiemouth! Damals beobachtete er als Schüler der nahegelegenen Gordonstoun School gespannt das Geschehen auf dem Stützpunkt – jetzt kehrte er als König zurück. In seiner Rede erinnerte er sich bewegend an diese Zeit und betonte, wie sehr ihn dieser Ort bis heute prägt. Doch König Charles zeigte, dass ihm nicht nur Geschichte und Tradition wichtig sind, sondern vor allem auch die Menschen vor Ort.

Getty Images König Charles im August 2025 in Lossiemouth

