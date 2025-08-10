Moderations-Aus: Filip Pavlovic will jetzt Boxer werden

Filip Pavlovic (31) hat sich schon neue Zukunftspläne gemacht. Der Realitystar hatte sich kürzlich als Moderator von Reality Queens verabschiedet – und nun möchte er sich von seiner sportlichen Seite zeigen: "Ich steige bald in den Boxring", verriet der einstige Dschungelkönig gegenüber RTL. Wann und wo es so weit ist, behielt er vorerst für sich. Doch damit noch nicht genug. "Mein Plan ist, dass ich erst mal boxe und schaue, wie ich da zurechtkomme. Im nächsten Jahr kommt mit FMC eine kroatische MMA-Serie nach Deutschland. Wenn ich mich im Ring gut schlage, möchte man mich auf MMA vorbereiten", plaudert er aus.

Mit der Moderation hat Filip aber vorerst abgeschlossen – zumal "Reality Queens" nun von einem neuen Herren begleitet wird. "Da von null wieder anzufangen, kann ich mir erst mal nicht vorstellen. Ich habe viel Moderation und Schauspiel gemacht, aber ich glaube, meine Heimat ist einfach Reality", erklärt er, lässt das Thema aber auch vorsichtshalber offen: "Wenn aber ein Job kommt, schaue ich mir das natürlich an." In dem Fall werde sich der ehemalige Die Bachelorette-Kandidat "aber nicht darauf ausruhen", sondern "neue Projekte" starten, kündigt er an.

Fans können sich also sicher sein, dass Filip mit seinem Moderations-Aus nicht komplett vom Fenster ist. Das kündigte er auch schon in seinem "Reality Queens"-Abschiedsstatement an. "Manchmal kommt es so, wie es kommen muss, und manchmal eben anders, als man es sich selbst gewünscht hätte. Ihr hört noch von mir, keine Sorge", versprach er. Als Moderator vertritt ihn fortan Twenty4tim (24). "Ich zittere, während ich diese Zeilen gerade schreibe. Mein wahrscheinlich größter Traum geht hiermit in Erfüllung! Ich bin der Moderator der neuen Staffel von 'Reality Queens'", verkündete der Influencer Anfang Juni voller Freude auf Instagram.

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, Realitystar

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic im Juli 2022

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, Juli 2025