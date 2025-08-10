Einweihungsgeschenk: Damit rührt Christian Amira zu Tränen

Christian Düren (35) hat seine Partnerin Amira Aly (32) mit einer besonderen Überraschung mitten ins Herz getroffen. Die Moderatorin, die sich nach der Trennung von Oliver Pocher (47) einem neuen Hobby, dem Klavierspielen, gewidmet hat, entdeckte kürzlich während des Umbaus ihres neuen Hauses einen Klavierflügel – ein Geschenk von ihrem Christian. In einem auf Instagram geteilten Video ist zu sehen, wie die 32-Jährige überwältigt reagiert. "Spinnst du?", ruft sie sichtlich gerührt und fällt dem "taff"-Moderator weinend in die Arme. Der schwarze Flügel, umgeben von Baustellenchaos, ließ nicht nur Amira Gänsehaut bekommen.

Auch die Fans der zweifachen Mutter zeigten sich von diesem romantischen Moment begeistert. Unter dem Instagram-Post häufen sich Kommentare wie "Das ist Liebe" und "Wow, was für eine wundervolle Geste". Amira hält ihre Beziehung zu Christian bislang eher aus der Öffentlichkeit heraus. Dieser intime Einblick in ihr Leben war daher umso überraschender für ihre Follower. Neben dem emotionalen Geschenk zeigte Amira auch Fortschritte beim Umbau ihres Eigenheims. Eine Küche und eine beeindruckende Treppe sind dort bereits installiert – alles bereit für den nahenden Einzug.

Amira liebt Musik – und das schon seit ihrer Kindheit! Nach der turbulenten Zeit mit ihrem Ex-Mann scheint sie jetzt mit Christian ihr Glück gefunden zu haben. Die wenigen Einblicke in ihr Privatleben zeigen: Die beiden sind einfach ein Herz und eine Seele! Mit diesem besonderen Geschenk hat Christian nun voll ins Schwarze getroffen und der Klavierflügel wird sicher auch bald im gemeinsamen Zuhause stehen. Diese romantische Geste zeigt Christians Liebe mehr, als tausend Worte es je könnten.

Anzeige Anzeige

Nikita Kolinz / Future Image / ActionPress Amira Aly und Christian Düren im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / oliverpocher Amira Pocher und Oliver Pocher

Anzeige Anzeige

Getty Images Amira Aly und Christian Düren in Berlin beim Lascana Summer Club