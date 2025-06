Sohn verlässt Kindergarten: Paola Maria kämpft mit Tränen

Paola Maria (31) hat einen emotionalen Meilenstein im Leben ihres Sohnes Leonardo im Netz geteilt. Wie sie in ihrer Instagram-Story berichtet, wurde ihr Kleiner offiziell aus dem Kindergarten verabschiedet und startet nun bald ins Schulleben. Die Influencerin gab an, dass die letzten Tage voller Emotionen waren. Leonardo habe gemeinsam mit anderen Vorschulkindern eine Nacht im Kindergarten verbracht, bevor ein großes gemeinsames Frühstück mit den Eltern stattfand. "Ich habe durchgängig mit den Tränen gekämpft", verriet Paola offen und sprach darüber, wie schwer es sei, einen solch intensiven Lebensabschnitt hinter sich zu lassen.

Dieser Übergang markiert nicht nur für den kleinen Leonardo, sondern auch für die gesamte Familie einen neuen Lebensabschnitt. In ihrer Story reflektierte Paola über die Gefühle, die mit solchen Ereignissen verbunden sind. Sie erzählte, dass solche Momente einem verdeutlichen, wie schnell Kinder groß werden. "Oh mein Gott, diese Zeit ist vorbei", schrieb sie und machte klar, wie schwer ihr der Abschied von diesem Kapitel fiel. Auch fügte sie hinzu, dass sie derzeit emotional sehr angeschlagen sei. "Ich stehe gefühlt so neben der Spur. Oh Mann, bin ich nah am Wasser gebaut, Leute", teilte sie offen mit.

Schon in der Vergangenheit zeigte sich die Influencerin immer wieder verletzlich, wenn es um ihre Rolle als Mutter ging. Sie berichtete darüber, wie sehr sie sich darum bemühe, eine Balance zwischen ihren beruflichen Verpflichtungen und ihrer Familie zu finden. Häufig plagte sie das Gefühl, nicht allen gerecht werden zu können. Solche Einblicke in ihren Alltag stärken die Bindung zu ihren Followern, die ihre Ehrlichkeit und Offenheit schätzen. Die Unterstützung, die sie dabei von ihrer Online-Community erfährt, scheint ihr in solchen intensiven Momenten besonders viel Kraft zu geben.

Anzeige Anzeige

Instagram / paola Paola Maria, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / paola Paola Maria und Alexander Thoss mit ihrer Patchwork-Familie

Anzeige Anzeige

Instagram / paola Paola Maria, YouTuberin