In einem offenen Brief: Eugen Block weint oft um seine Enkel

Ein emotionaler Aufruf von Eugen Block: Der 84-jährige Unternehmer und Gründer der Block Gruppe meldete sich nun in einem offenen Brief zu Wort, um auf das langjährige Familiendrama um seine Enkel aufmerksam zu machen. Seit August 2021 hat er seine Enkelkinder Johanna, Karla und Theodor nicht mehr bei sich gehabt – sie blieben nach einem Besuch beim Vater in Dänemark dort, während Greta laut Gala bei ihrer Mutter Christina Block (52) lebt. Besonders schmerzlich sei für ihn, dass es keinen Abschied gab. "Ich schreibe, weil ich oft um meine Enkel weine – und weil ich hoffe, dass sie bald erfahren, wie sehr sie vermisst werden. Und wie sehr sie geliebt sind", teilt er emotionale Worte

Die familiären Konflikte verschärften sich, als Christina Block im vergangenen April wegen des Verdachts der Kindesentführung angeklagt wurde. Laut Gala soll der Prozess im Sommer beginnen, was der Situation eine zusätzliche Tragik verleiht. Eugen beschreibt in seinem Brief auch, wie belastend die Umstände für seine Frau Christa waren, die 2023 verstarb und den Verlust der Enkelkinder nie überwinden konnte. Er appelliert eindringlich, dass Kinder niemals von ihrem familiären Umfeld entfremdet werden dürfen und hofft, dass seine Enkel bald wieder Zugang zur Familie finden.

Eugens offener Brief lenkt den Fokus auf das belastende menschliche Drama hinter den Schlagzeilen. Er fordert, das Schweigen zu brechen und wieder aufeinander zuzugehen. Am Ende richtet der Unternehmer und Großvater eine klare Einladung an seine Enkel: "Türen und Herzen stehen für sie offen. Immer und für immer." In der Familie würden sie jederzeit mit offenen Armen empfangen – von Mutter, Schwester, Großeltern, Onkeln, Tanten und Cousins. Alle wünschen sich nichts mehr, als endlich wieder vereint zu sein.

Anzeige Anzeige

gbrci / Future Image Christina Block im Januar 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress Eugen Block und Christina Block

Anzeige Anzeige

Anzeige