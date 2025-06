Tochter will kurze Haare: Sarah Harrison erlaubt es nicht

Sarah Harrison (33) und ihre Tochter Mia waren kürzlich gemeinsam beim Friseur – und eine Entscheidung der Influencerin sorgt nun für Diskussionen. Die siebenjährige Mia äußerte den Wunsch, ihre langen Haare deutlich kürzen zu lassen, doch Sarah lehnte ab. Stattdessen erlaubte sie nur einen kleinen Schnitt, um ihrer Tochter die Möglichkeit zu geben, sich langsam an die Idee einer Kurzhaarfrisur zu gewöhnen. Auf Instagram erklärte Sarah: "Ich empfinde es so, dass Kinder sich da rantasten müssen. Wenn Mia sagt, ich will kurze Haare, dann bin ich da natürlich dagegen, denn sie hat richtig lange Haare."

Sarah sprach dabei offen aus eigener Erfahrung: Spontane Entscheidungen in jungen Jahren seien oft impulsiv – das wolle sie ihrer Tochter ersparen. "Das ist halt 'ne Kurzschlussreaktion – ich kenne das doch selbst", erklärte sie weiter. Während viele Follower ihre Haltung nachvollziehen konnten, warf ihr ein Teil der Community Bevormundung vor. Mia selbst schien jedoch zufrieden mit dem Ergebnis und akzeptierte den sanften Kompromiss – am Ende fielen nur ein paar Zentimeter.

Das Thema äußeres Erscheinungsbild bei Kindern beschäftigt Sarah Harrison nicht zum ersten Mal. Erst vor Kurzem ließ sie ihrer acht Monate alten Tochter Alea Ohrringe stechen – auch das stieß auf geteiltes Echo. Doch egal, ob es um Haarschnitte oder Schmuck geht: Die zweifache Mutter steht zu ihren Überzeugungen und gibt ihren Fans dabei stets ehrliche Einblicke. Zwischen Alltag, Familie und Social Media bleibt sie eine Frau mit Haltung – auch wenn nicht jeder aus ihrer Community immer einer Meinung ist.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihren Töchtern Mia, Kyla und Alea

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin

