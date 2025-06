"Frauenfeindlich": Christian Wolf kontert Olli Pochers Hate

Das Gezanke zwischen Oliver Pocher (47) und Christian Wolf nimmt kein Ende. Nachdem der Comedian dem Influencer mitunter vorgeworfen hatte, sein Kind direkt nach dessen Geburt für Werbezwecke zu missbrauchen, wehrt sich dieser erneut auf Instagram – mit einem Video. In dem Clip sitzt Christian neben einem seiner Fitnessprodukte, seine Verlobte Romina Palm (25) sowie seine Tochter Hazel sind währenddessen im Hintergrund zu sehen. In einem ausführlichen Statement mit ausdrucksloser Miene bezeichnet der YouTuber Olivers Verhalten als "frauenfeindlich", bezieht sich unter anderem auf dessen Ex Amira Aly (32) und fordert Olli auf: "Wenn du dich für dieses Verhalten all den Frauen gegenüber öffentlich entschuldigst, dann kannst du mit mir sitzen."

Gemeint ist eine von Olivers diversen Shows, zu denen er immer mal wieder prominente Gäste einlädt und mit diesen häufig über heikle Themen spricht. Ob Christian und der Komiker sich wohl tatsächlich zusammensetzen und ihre Differenzen und unterschiedlichen Sichtweisen persönlich ausdiskutieren? Zumindest scheint das nach dem ausführlichen Statement des Fitnessfans unwahrscheinlich: "Ich setze mich gerne mit dir hin und zeige dir auch, wie du mit Krafttraining und Protein-Plörre körperlich stabil wirst. Aber: Zum aktuellen Zeitpunkt möchte ich das nicht."

In seinem "offenen Brief an den kleinen Olli" wettert Christian ferner über die Karriere des Comedians, behauptet, er sei weder heute noch damals lustig gewesen und schießt gegen Ollis Verwendung der Abnehmspritze. Außerdem macht die Social-Media-Bekanntheit eine Bemerkung über den im Jahr 2022 stattgefundenen Angriff auf den Comedian: Rapper Fat Comedy schlug Olli damals ins Gesicht, als er im Publikum eines Boxkampfes saß. Sein Video schließt Christian letztendlich mit erneuter Werbung für seine eigene Marke, einem Rabattcode und einem Augenzwinkern ab: "Ich hoffe, er nimmt dieses Video mit Humor." Zusätzlich gibt es aber auch eine Spende für den guten Zweck – und zwar "5.000 Euro an Ein Herz für Kinder" für die Verwendung eines Bildes von Olli.

Instagram / rominapalm Influencer Romina Palm und Christian Wolf mit ihrer Tochter Hazel, Mai 2025

Getty Images Oliver Pocher, Mai 2025

