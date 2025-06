Alles wieder gut? Andrej Mangold teasert Liebescomeback an

Andrej Mangold (38) hatte vor wenigen Monaten in den sozialen Medien öffentlich gemacht, dass seine Liebe zerbrochen ist – seine Freundin Annika Jung sei dem Ex-Bachelor fremdgegangen. Ist mittlerweile wieder alles gut zwischen Andrej und seiner Annika? Auf Instagram postet er nun eine Reihe von Fotos, die die beiden als glückliches Paar an einem traumhaften Strand zeigen. Wie der einstige Rosenkavalier in seiner Bildunterschrift beteuert, handelt es sich dabei nicht nur um schöne Erinnerungen. Passend dazu teasert er an: "Ihr hattet so viele Fragen und wolltet Antworten. Die bekommt ihr..."

Seine Fans scheinen zu wissen, was Andrej damit andeuten möchte. "Oh mein Gott, wie wundervoll. Ich weiß jetzt auch nicht, warum mich das so berührt, aber ihr zwei gehört einfach zusammen", schreibt ein User begeistert. Ein weiterer findet: "So schön, dass ihr eurer Liebe noch eine Chance gebt." Ein anderer geht sogar davon aus, dass an dem Liebesdrama der zwei von Anfang an etwas faul war. Er schreibt: "Die Fremdgeh-Gerüchte waren doch sowieso fake."

Im Februar hatte sich Andrej mit den Fremdgehvorwürfen gegen Annika an die Öffentlichkeit gewendet. "Ich wurde [...] von Freunden am Flughafen abgefangen, was mich extrem überrascht hat. Auf dem Weg nach Köln haben sie mir dann vom Betrugsfall erzählt, woraufhin ich zusammengebrochen bin", erzählte er auf Instagram. Annika ließ diese Aussagen jedoch sofort durch einen Anwalt dementieren. Seither wurden die beiden immer wieder gemeinsam gesehen – so auch an ihrem Geburtstag vor rund einem Monat.

Instagram / dregold Annika und Andrej Mangold im Mai 2025

Getty Images TV-Bekanntheit Andrej Mangold

