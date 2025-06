Das sagt Miley Cyrus zur neuen Liebe ihres Vaters Billy Ray

Miley Cyrus' (32) Verhältnis zu ihrem Vater Billy Ray (63) war lange Zeit schwierig – die beiden sollen ein eher kompliziertes Verhältnis miteinander haben. In einem Interview mit The New York Times hat sich die Sängerin nun aber dennoch zu seiner neuen Romanze mit Elizabeth Hurley (59) geäußert. "Jetzt, wo meine Mutter so verliebt in meinen Stiefvater ist, den ich total bewundere, und jetzt, wo ich meinen Vater sehe, wie er auch sein Glück findet, kann ich sie beide als Individuen lieben und nicht als Elternpaar. Ich gehe damit erwachsen um", erklärte die "Flowers"-Interpretin zu Billy Rays neuer Liebe.

Zudem stimmte Miley bezüglich ihres Vaters auch versöhnliche Töne an. "Am Anfang ist es schwer, weil das kleine Kind in dir reagiert, bevor der Erwachsene in dir sagen kann: 'Ja, das ist dein Vater, aber das ist nur eine andere Person, die es verdient, in ihrem Glück zu sein und glücklich zu sein'", gab sie weiter preis. Doch sie habe lange mit der Scheidung ihrer beiden Eltern zu kämpfen gehabt. Besonders, da ihre Mutter Tish (58) so darunter gelitten habe. Miley habe "einen Teil des Schmerzes [ihrer] Mutter auf sich genommen". Heute habe die Musikerin allerdings gelernt, ihre Eltern einzeln, als Individuen zu betrachten.

Zuletzt wirkte es so, als würden sich Miley und ihr Vater wieder ein wenig annähern. Im Mai teilte der "Achy Breaky Heart"-Interpret beispielsweise ein Foto, auf dem sich das Vater-Tochter-Duo zusammen zeigte – schon damals ein Beweis, dass es zwischen ihnen auch noch Harmonie geben kann. Wenige Wochen zuvor schwärmte Billy Ray zudem öffentlich von Miley und Schwester Noah (25). "Ich bin so verdammt stolz auf euch beide", erklärte er auf Instagram über die beiden Musikprojekte der beiden.

Getty Images Sängerin Miley Cyrus mit ihren Eltern Tish und Billy Ray

Instagram / billyraycyrus Braison Cyrus, Billy Ray Cyrus, Miley Cyrus und Maxx Morando, Mai 2025

