Sebastian und Viki vom Normalo-Sommerhaus sind getrennt

Alles aus bei Viktoria Senne und Sebastian Makowski – das Paar, das aus Das Sommerhaus der Normalos bekannt ist, hat seine Trennung öffentlich gemacht. In einem Statement in ihrer Instagram-Story bestätigt Viki, was ihre Fans schon geahnt haben. "Ich muss es leider bestätigen: Sebi und ich sind nicht mehr zusammen", schreibt sie und fügt hinzu: "Es ist nichts vorgefallen und wir sind im Guten auseinandergegangen. Es ist besser so für uns beide."

Viki und Sebi waren seit Frühjahr 2022 in einer Beziehung. 2024 hatten sie sich für die erste Staffel des Normalo-Ablegers von Das Sommerhaus der Stars beworben – im Frühjahr 2025 wurde die Realityshow dann schließlich ausgestrahlt. In ihrem Statement gibt Viki nur wenig Kontext, was den Grund ihrer Trennung betrifft. Es scheint, als hätte sich das Paar vielleicht in unterschiedliche Richtungen weiterentwickelt. "Ich wusste nie, was 'Trennung aus Vernunft' oder 'Trennung trotz Liebe' bedeuten soll – bis ich selber in der Situation war", schildert sie.

Viki und Sebi sind nicht das erste Paar, das vom berühmt-berüchtigten "Sommerhaus-Fluch" getroffen wurde. Auch ihre Mitstreiter Vanessa Brahimi und Richard Sternberg gaben bereits ihre Trennung bekannt. Die beiden machten ihr Liebes-Aus bereits im April öffentlich und gaben an, als Menschen einfach zu unterschiedlich zu sein.

RTL Viktoria Senne und Sebastian Makowski, Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Normalos"

RTL / Markus Nass Richard Sternberg und Vanessa Brahimi, Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Normalos"

