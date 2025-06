Brooke Shields erhält süße Geburtstagsgrüße von Töchtern

Brooke Shields hat ihren 60. Geburtstag nun auf ganz besondere Weise gefeiert. Die Schauspielerin verbrachte ihren Ehrentag am 31. Mai an einem paradiesischen Strand, wie Fotos auf ihrem Instagram-Account verraten. In einem schwarzen Bikini posierte sie entspannt auf einer Hängematte vor traumhafter Kulisse. "Ich bin heute im Paradies aufgewacht... und in einem neuen Jahrzehnt meines Lebens! Das ist 60! Danke für all die Geburtstagsliebe", schrieb sie dazu. Neben zahlreichen prominenten Gratulanten wie Monica Lewinsky (51), Elizabeth Hurley (59) und Sophia Bush (42) meldeten sich laut US Weekly auch ihre beiden Töchter Rowan und Grier mit rührenden Botschaften.

Rowan Henchy, 22, und ihre jüngere Schwester Grier, 19, zeigten ihre Liebe zu ihrer berühmten Mutter mit Beiträgen auf Instagram. Rowan nannte Brooke (60) ihre "Partnerin in Crime" und schrieb: "Danke, dass du immer mein Fels in der Brandung bist." Grier teilte eine nostalgische Aufnahme, auf der die Schauspielerin ihrer damals noch sehr jungen Tochter einen Kuss gibt, und bezeichnete sie als "coolste Mama". Die beiden jungen Frauen stammen aus Brookes Ehe mit Drehbuchautor Chris Henchy, mit dem sie seit 2001 verheiratet ist.

Brooke Shields, die bereits seit ihrer Kindheit in der Öffentlichkeit steht, hat offenbar eine enge Beziehung zu ihren Kindern. Vor allem in den letzten Jahren war sie stolz darauf, ihre Töchter bei wichtigen Lebensereignissen wie Collegestarts und -abschlüssen zu unterstützen. Ihre älteste Tochter Rowan absolvierte ihr Studium an der Wake Forest University, während Grier im letzten Jahr ebenfalls dort immatrikuliert wurde. Trotz zahlreicher Erfolge in ihrer Karriere bleibt Brooke Shields vor allem eines: eine hingebungsvolle Mutter, die ihre Kinder unterstützt und zugleich ein Vorbild für Frauen aller Altersgruppen ist.

Instagram / brookeshields Brooke Shields und ihre Töchter Rowan und Grier, 2024

Instagram / brookeshields Brooke Shields, Grier Hammond Henchy, Rowan Francis Henchy und Chris Henchy

