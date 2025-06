Taylor Swifts Freunde beendeten wohl alle Kontakt mit Blake

Taylor Swift (35) hat offenbar den Kontakt zu Blake Lively (37) abgebrochen – und das hat weitreichende Konsequenzen. Wie ein Insider gegenüber Daily Mail verriet, sollen sich angeblich auch Taylors enge Freundinnen, wie Cara Delevingne (32) und Sophie Turner (29), von der Schauspielerin distanziert haben. Blake, die seit über einem Jahrzehnt Teil von Taylors berühmtem "Girl Squad" war, soll die Sängerin in eine juristische Auseinandersetzung mit Justin Baldoni (41) verwickelt haben. Die Spannungen sollen sich zugespitzt haben, als Blake angeblich private Textnachrichten als Druckmittel einsetzen wollte, um Taylors Unterstützung zu erzwingen.

Neben der persönlichen Eskalation zwischen den beiden prominenten Frauen spielen auch berufliche Umstände eine Rolle. Blake hatte zu Neujahr 2024 schwere Vorwürfe gegen ihren Co-Star Justin erhoben, die eine Kette von Klagen nach sich zogen – darunter auch eine, die Taylor unerwartet ins Zentrum rücken sollte. Freundinnen wie Cara, die Taylor über ein Jahrzehnt kennt, und Sophie, die in einem schwierigen Jahr selbst von Taylors Freundschaft profitierte, zogen sich komplett aus Blakes Umfeld zurück. Insbesondere Cara wird nachgesagt, sie schätze Vertrauen über alles und wolle sich außen vor halten, wenn es um öffentliches Drama geht.

Die Freundschaft zwischen Taylor und Blake war lange Zeit eng und öffentlich bekannt. Berichten zufolge plante Taylor sogar, Blake in einer schwierigen beruflichen Situation zu unterstützen – bis die Umstände ihr Vertrauen ins Wanken brachten. An frühere gemeinsame Zeiten erinnern Partys und öffentliche Auftritte, bei denen die beiden lachend an der Seite von Freundinnen wie Gigi Hadid (30) oder Selena Gomez (32) gesehen wurden. Doch die jüngsten Ereignisse scheinen endgültig eine Kluft geschaffen zu haben, die nicht mehr zu überbrücken ist.

Larry Busacca/Getty Images Gigi Hadid, Martha Hunt, Hailee Steinfeld, Cara Delevingne, Selena Gomez, Taylor Swift, Serayah, Mar

Instagram / taylorswift Blake Lively, Gigi Hadid und Taylor Swift

