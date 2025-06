GZSZ-Stars Lars Pape und Gisa Zach machen jetzt Schlager

Die GZSZ-Stars Gisa Zach (51) und Lars Pape wagen den Sprung in ein völlig neues Terrain: die Schlagermusik. In der Serie startet Gisas Figur Yvonne nach der Trennung von Jo ein neues Kapitel und findet zusammen mit Michi, gespielt von Lars, ihren Weg auf die Schlagerbühne. Um für die Rolle authentisch zu wirken, nehmen beide Schauspieler am Set Gesangsunterricht. "Es macht einfach wahnsinnig großen Spaß. Vor allen Dingen, weil wir uns beide so ein bisschen aus unserer Komfortzone herausbewegen müssen", schwärmt Lars gegenüber RTL.

Für das intensive Gesangstraining steht den beiden die erfahrene Musicaldarstellerin und Vocal-Coach Charlotte Heinke zur Seite. Sie betont, wie bewundernswert es sei, dass die beiden sich mit Eifer und Disziplin in dieses musikalische Abenteuer stürzen: "Das ist wirklich toll, dass sie den Mut aufgebracht haben, das zu üben, weil sie eben vom Schauspiel kommen und nicht so viel singen. Das finde ich sehr, sehr groß." Der Song, den ihre Serienrollen performen, wird tatsächlich beim Dreh live gesungen, was für die Schauspieler eine zusätzliche Herausforderung darstellt. "Ich finde es wichtig, dass das alle wissen, dass die beiden so fleißig üben, weil sie den Song live performen werden. Also wenn ihr die Stimmen hört, dann werden das die beiden sein", erklärt Charlotte gegenüber dem Sender.

Die zwei Serienstars sind froh darüber, noch einmal etwas Neues lernen zu dürfen. Wie Gisa außerdem hervorhebt, steht aber vor allem der Spaß an erster Stelle: "Ich glaube, das, was uns am wichtigsten ist, ist einmal, dass es sich für den Zuschauer am Ende überträgt, wie viel Spaß wir bei dieser ganzen Geschichte haben und wie toll wir die Geschichte finden." Ob die Schlagerkarriere von Yvonne und Michi in der Serie lange Bestand haben wird, bleibt abzuwarten – für den Anfang scheinen die Darsteller aber total happy über ihre neue Storyline zu sein.

RTL Lars Pape, Schauspieler bei GZSZ

Getty Images Gisa Zach, Schauspielerin

