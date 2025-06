Baby falsch gehalten: Christian Wolf übernimmt Verantwortung

Christian Wolf zeigt Größe. In dieser Woche sorgte der Unternehmer mit einem Clip in den sozialen Medien für Kopfschütteln – in dem Video hielt er seine neugeborene Tochter auf dem Arm, stützte ihr Köpfchen jedoch nicht. Auf Instagram bezieht er jetzt dazu Stellung, nachdem ihn ein Shitstorm heimgesucht hat. "Ich glaube, wir haben alle schon hundertmal gehört, wie wichtig es ist, bei Neugeborenen am Anfang den Kopf zu stützen, weil sie es noch nicht selber können. Auch ich habe das schon vorher gehört – aber leider hat auch mich das nicht davon abgehalten, dass in einem Moment, wo ich unaufmerksam war, genau mir das passiert ist", erklärt Christian. Ihm sei in dem Moment nicht aufgefallen, dass das Köpfchen der Kleinen abgesackt sei.

Umso wichtiger sei es ihm, die Aufmerksamkeit auf das kontroverse Video in etwas Positives umzuwandeln. "Es ändert nichts daran, dass mir das nicht hätte passieren dürfen und dass ich Glück hatte, dass ihr nichts passiert ist", betont Christian und fügt hinzu: "Ich möchte auch euch darauf sensibilisieren, wie schnell so etwas passieren kann, damit ihr aus meinen Fehlern hoffentlich auch lernt." Trotz der negativen Kommentare und Co. sei er froh, dass ihn so viele Personen im Netz zurechtgewiesen haben.

Für sein ehrliches und offenes Statement erntet Christian jede Menge Lob. "So geht man mit Fehlern um. Respekt!", kommentiert ein Nutzer, ein weiterer beteuert: "Niemand ist perfekt." Auch die Verlobte des Fitnessinfluencers, Romina Palm (25), bezieht in der Kommentarspalte Stellung. "Küken wird mehr als geliebt hier und wir geben unser Bestes, alles für sie richtigzumachen", schreibt die frisch gebackene Mama.

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Influencer Romina Palm und Christian Wolf mit ihrer Tochter Hazel, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm

Anzeige Anzeige

Anzeige