Serbien-Urlaub: Kim Virginia lernt Nikolas Familie kennen

Für Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) geht es schon wieder auf Reisen. Zunächst hielten die Realitystars geheim, was das Ziel ihres neuesten Trips ist – doch nach der mysteriösen Flugreise ab Dubai meldet sich Kim jetzt zu Wort. In ihrer Instagram-Story weiht sie ihre Fans in ihren aufregenden Plan ein: "Wir sind jetzt in Deutschland angekommen! Werden hier gemeinsam einen Tag verbringen und dann fliegt Nikola schon mal vor zu seiner Familie nach Serbien. Und dann geht es für mich auch nach Serbien – ich lerne zum ersten Mal so richtig Nikolas Familie kennen."

Kim, die derzeit schwanger ist, zeigt sich gespannt auf das Aufeinandertreffen mit der Familie ihres Liebsten. Noch nie hat sie Nikolas Verwandte persönlich getroffen. Kein Wunder, immerhin sind Kim und Nikola erst seit einigen Monaten ein Paar – zu Beginn dieses Jahres kam dann überraschend die Schwangerschaft dazu. Zudem leben die beiden in ihrer Wahlheimat Dubai, fernab von Kims Familie in Deutschland und Nikolas Anverwandten in seinem Heimatland Serbien.

Nikola wurde bereits die Ehre zuteil, die Familie seiner Liebsten kennenzulernen. Erst kürzlich präsentierte er Kim und deren Mutter Dubai von seiner besten Seite. Bei gemeinsamen Unternehmungen in der Stadt ging er charmant auf die Wünsche der Schwiegermutter in spe ein und gab sich alle Mühe, ihr Land und Kultur näherzubringen. Es scheint, als wäre Nikola nicht nur für Kim, sondern auch für ihre Familie ein echter Gewinn. Der bevorstehende Urlaub in Serbien verspricht somit, ein weiteres bedeutendes Kapitel in ihrer Liebesgeschichte zu werden.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, April 2025

