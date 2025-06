Deshalb sind Fabio Knez und Darya nicht im Sommerhaus 2025

Viele Fans vermuteten zuletzt, dass Fabio Knez und Darya Strelnikova (32) in diesem Jahr bei Das Sommerhaus der Stars zu sehen sein könnten. Aktuell wird in der Promi-WG in Bocholt bereits gedreht – der Dschungelcamp-Star und die GNTM-Bekanntheit hingegen mischten gestern Abend ein Event auf. Dort erklärten sie im Interview mit dem "Blitzlichtgewitter"-Podcast, warum sie entgegen aller Vermutungen nicht an der Show teilnehmen. "Viele würden uns dort gerne sehen", meinte Fabio und machte deutlich: "Aber RTL zahlt zu wenig."

Fabio und Darya sind also nicht bereit, Kompromisse einzugehen, wenn das Honorar zu knapp ausfällt. "Das kann man ja ganz offen sagen. Wir leben ja davon hauptberuflich und wenn das Geld natürlich zu wenig ist, dann nehmen wir das nicht an", erklärte Fabio. Der ehemalige Make Love, Fake Love-Kandidat stellte auch klar, dass es ihm nicht darum gehe, sich für jede beliebige Show aufzudrängen. Er betonte: "Da muss die Zahlung schon passen."

Fabio und Darya sind also nicht im Sommerhaus – zumindest nicht in diesem Jahr. Dennoch wird unter den Fans der Show bereits fleißig spekuliert, wer stattdessen in die Chaos-WG einziehen könnte. Heiße Verdächtige sind aktuell Tara Tabitha (32) und Dennis Lodi sowie Tommy Pedroni (30) und Paulina Ljubas (28). Ein Indiz für die Teilnahme ist eine verdächtige Stille auf Social Media: Während die Stars mit den Dreharbeiten beschäftigt sind, dürfen sie kein Smartphone nutzen. Tara postete zwar kürzlich ein Foto in ihrer Instagram-Story, das jedoch schon Wochen alt war. In Tommy und Paulinas Storys herrscht derzeit gähnende Leere.

