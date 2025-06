So entspannt feiert Karin Thaler ihren 60. Geburtstag

Karin Thaler (59), bekannt aus der ZDF-Serie Die Rosenheim Cops, feiert am kommenden Donnerstag einen ganz besonderen Meilenstein: ihren 60. Geburtstag. Die Schauspielerin, die seit 25 Jahren als "Marie Hofer" die Zuschauer begeistert, will diesen Anlass eine ganze Woche lang mit Familie und Freunden in Slowenien feiern. "Wir baden, grillen, essen, machen Bootstouren und genießen die Zeit zusammen", verriet sie im Vorfeld gegenüber Bild. Seit der Corona-Zeit besitzt das Paar eine Ferienwohnung in der Heimat ihres Mannes – ein echter Rückzugsort direkt am Meer.

Karin, die seit 32 Jahren glücklich mit ihrem Ehemann verheiratet ist, hat eine klare Vorstellung davon, was ihre Beziehung stark macht. Sie betont, wie wichtig es sei, den Partner mit all seinen Eigenheiten zu akzeptieren und ihm Freiraum zu lassen. "Man hat sich ja einmal in diesen Menschen verliebt, so wie er ist", erklärte sie. Ganz pragmatisch hat sie auch für den Alltag eine Lösung gefunden: zwei Fernseher – denn ihr Mann ist begeisterter Sportfan, während sie lieber Krimis schaut. Ihre positive Lebenseinstellung zeigt sich auch auf Instagram, wo sie seit 2023 spontane und authentische Einblicke in ihr Leben gibt.

Die Schauspielerin achtet zudem sehr auf ihre Gesundheit. Sie hat ihre Lebensgewohnheiten in den letzten Jahren angepasst: wenig Alkohol, gesunde mediterrane Ernährung und viel Bewegung an der frischen Luft. Besonders stolz ist sie darauf, mit dem Rauchen aufgehört zu haben. Gleichzeitig bleibt sie sich selbst treu und spricht sich klar gegen die Oberflächlichkeit auf Social-Media-Plattformen aus. "Ich denke, das ist gefährlich, weil junge Mädels meinen, sie müssten genauso aussehen und anfangen, Botox zu spritzen. Aber niemand kann im echten Leben so aussehen wie auf Instagram", erklärte Karin – und postet gern auch Bilder aus der Vergangenheit, um den Wandel des Lebens zu zelebrieren.

Getty Images Karin Thaler und Milos Malesevic im Juli 2022

Getty Images Karin Thaler und Milos Malesevic, April 2007

