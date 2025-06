So süß schwärmt Rosenheim-Cops-Star Karin Thaler von Partner

Karin Thaler (60), bekannt als Marie Hofer aus der beliebten Serie Die Rosenheim Cops, begeistert nicht nur auf dem Bildschirm, sondern auch mit ihrer positiven Einstellung zum Leben. Kürzlich schwärmte die Schauspielerin von ihrem Ehemann Milos Malesevic, mit dem sie seit Jahren glücklich verheiratet ist. "Milos sagt mir jeden Tag, wie sehr er mich liebt", verriet die TV-Bekanntheit im Interview mit Bunte. Für Karin verkörpert ihr Mann die wahre Liebe, und diese stärkt ihr persönliches Wohlbefinden.

Die Darstellerin, die kürzlich ihren runden Geburtstag am 12. Juni mit einer Woche voller Feierlichkeiten beging, teilte bereits weitere süße Details über ihr Liebesglück. Besonders wichtig seien ihnen der gegenseitige Respekt und die Akzeptanz, erzählte Karin der Münchner Abendzeitung. "Wir beflügeln uns gegenseitig in unserer Kreativität und wollen den anderen nicht verändern", so die begeisterte Ehefrau. Milos, der Musiker von Beruf ist, und Karin genießen es, außerhalb ihrer turbulenten Berufswelten die Ruhe in den eigenen vier Wänden zu suchen. Musik hören sie privat eher selten, dafür schätzen sie die stillen Momente zu zweit.

Schon vor einigen Monaten verriet Karin offen, wie leidenschaftlich die Liebesgeschichte mit Milos begann. "Von seiner Seite war es Liebe auf den ersten Blick, von meiner Seite war es Begierde auf den ersten Blick. Ich sah seine langen, schwarzen, lockigen Haare und dachte: 'Wow!' Als er dann noch ein Gitarrensolo spielte, stand für mich fest: Den will ich haben!", erzählte die Serien-Darstellerin damals der Bild. In einem Münchner Nachtklub habe sie der Künstler sofort in seinen Bann gezogen, auch wenn sie erst kurz zuvor eine Trennung durchgemacht hatte.

Getty Images Karin Thaler und Milos Malesevic im Juli 2022

Getty Images Karin Thaler und ihr Mann Milos, Juli 2013

Getty Images Karin Thaler und Milos Malesevic, April 2007

