Das steckt hinter Karin Thalers langjährigem Liebesglück

Karin Thaler (59) ist eine erfolgreiche Schauspielerin. Sie verkörpert seit 2002 die Rolle der Marie Hofer in der Krimiserie "Die Rosenheim-Cops". Aber nicht nur in der Karriere, sondern auch in der Liebe läuft es für sie rund: Sie geht seit über 30 Jahren gemeinsam mit ihrem Mann und Musiker Milos Malesevic durchs Leben. Gegenüber Bild spricht sie jetzt über ihre große Liebe – und gesteht währenddessen: "Von seiner Seite war es Liebe auf den ersten Blick, von meiner Seite war es Begierde auf den ersten Blick. Ich sah seine langen, schwarzen, lockigen Haare und dachte: 'Wow!' Als er dann noch ein Gitarrensolo spielte, stand für mich fest: Den will ich haben!"

Sie habe den mittlerweile 57-Jährigen 1993 in einem Nachtklub in München kennengelernt und sei zu diesem Zeitpunkt gerade frisch getrennt gewesen – sein Anblick habe es ihr jedoch einfach angetan. "Wir haben über die Tanzfläche hinweg geflirtet", verrät Karin. Dabei habe sie auch komplett zur Seite geschoben, was ihre Oma ihr eigentlich geraten hatte. "Meine Oma hat immer gesagt: 'Karin, lass dich bloß nicht auf jemanden ein, den du in der Nacht kennenlernst, auf Musiker schon gar nicht, und geh nicht in der ersten Nacht mit jemandem ins Bett'", erzählt die Serienkollegin von Marisa Burger (51) und fügt hinzu: "Alle drei Sachen habe ich gemacht – und jetzt sind wir 31 Jahre zusammen."

Auch nach drei Jahrzehnten Beziehung ist Karin immer noch genauso verliebt wie eh und je. Ebenso geht es ihr mit ihrem Job: Die 59-Jährige ist wie ihr Co-Star Marisa seit Folge eins Teil der beliebten ZDF-Serie und geht der Schauspielerei nach wie vor voller Leidenschaft nach – auch wenn sich bei "Die Rosenheim-Cops" über die Jahre viel verändert habe. "Aber eines ist geblieben: Wir alle lieben diese Serie und freuen uns riesig, wenn wir uns am Set sehen. Wenn mir die Menschen auf Instagram schreiben, wie gerne sie die Serie schauen, macht mich das sehr glücklich", schwärmt der TV-Star.

Getty Images Karin Thaler und Milos Malesevic, April 2007

Getty Images Karin Thaler im März 2018

