Deshalb tritt Karin Thaler bei "Die Rosenheim Cops" kürzer

Karin Thaler (60), bekannt aus der ZDF-Serie Die Rosenheim Cops, feiert heute ihren 60. Geburtstag. Die Schauspielerin, die seit 2002 als Marie Hofer in der beliebten Serie zu sehen ist, hat angekündigt, kürzerzutreten. Ihre Rolle in der Serie war stets prägend, doch nun möchte sich Karin mehr Freiraum schaffen, um den Moment zu genießen. "Ich nehme das Älterwerden an und freue mich darüber, dass ich noch gut aussehe, fit und voller Lebensfreude bin", erklärte sie im Interview mit der AZ.

Im Gespräch gewährt Karin nicht nur Einblicke in ihre Zukunftspläne, sondern auch in ihr erfülltes Leben. "Ich bezeichne mich scherzhaft als Langstreckenläuferin: seit 40 Jahren erfolgreich vor der Kamera, genauso lang bei meiner immer gleichen Agentin, in 1000 Filmen, Serien und Stücken bislang mitgespielt, über 30 Jahre mit meinem Mann zusammen, jetzt schon 25 Drehjahre bei den 'Rosenheim Cops'." Kinder hat sie zwar keine, doch als Patentante der Tochter ihrer langjährigen besten Freundin Tine und deren Enkelkind füllt sie diese Sehnsucht auf andere Weise und genießt die gemeinsame Zeit auf dem Spielplatz oder bei Ausflügen.

Privat findet Karin ihr Glück in der Natur, beim Sport oder in der Sauna. Besonders die Tochter ihrer besten Freundin Tine und deren kleiner Sohn bereichern ihr Leben. "Beide sind Teil meiner Familie", bekannte sie und gestand, dass sie die gemeinsame Zeit mit ihnen oft schmerzlich vermisst. Karin versucht, sich möglichst wenig von negativen Einflüssen leiten zu lassen und genießt es, im Moment zu leben. Zu ihrem runden Geburtstag resümiert die Schauspielerin dankbar: "Ich bin zufrieden, sobald ich meinen Seelenfrieden habe und alle Altlasten hinter mir lasse."

ZDF/Linda Gschwentner Kommissar Kaya, Polizeihauptmeister Mohr, Kommissar Hansen, "Die Rosenheim-Cops"

Getty Images Karin Thaler und Milos Malesevic im Juli 2022

