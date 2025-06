"Der Schakal"-Kriminalautor Frederick Forsyth ist verstorben

Frederick Forsyth, der britische Meister des Thrillers und Schöpfer packender Romane wie "Der Schakal" und "Die Akte Odessa", ist tot. Wie sein Agent gegenüber der BBC und der Nachrichtenagentur PA bestätigte, verstarb der Autor im Alter von 86 Jahren am Montag nach kurzer Krankheit. Frederick, der 1938 im englischen Ashford geboren wurde, hinterlässt ein literarisches Erbe voller fesselnder Geschichten aus der Welt von Geheimdiensten und überraschenden Wendungen. Sein Durchbruch kam mit dem Roman "Der Schakal", der später mehrfach für die Leinwand adaptiert wurde. Er hinterlässt zwei Söhne aus der Ehe mit seiner ersten Frau. Seine zweite Ehefrau, Sandy Molloy, verstarb bereits im vergangenen Oktober.

Bevor Frederick Bestsellerautor wurde, führte ihn sein Weg zunächst zum Journalismus. Für Reuters und die BBC berichtete er während des Kalten Krieges als Auslandskorrespondent aus Paris und Ost-Berlin. In seiner Autobiografie offenbarte der Autor, dass er "Der Schakal" in nur 35 Tagen verfasste. Die Werke des Briten wie "Die Hunde des Krieges" oder "Der Afghane" zeichneten sich durch minutiöse Recherche und spannende Handlungsstränge aus. Außerdem gab er in seinen Memoiren von 2015 zu, zeitweise für den britischen Geheimdienst tätig gewesen zu sein, was seiner Literatur eine authentische Grundlage verlieh.

Privat war Frederick ein Mann voller Abenteuer. Als junger Mann träumte er davon, Kampfpilot zu werden, entschied sich aber schließlich für das Schreiben und reiste um die Welt. In Interviews beschrieb er sein Leben voller riskanter Entscheidungen und erzählte gegenüber Telegraph: "Es gab Zeiten, in denen es aussah, als würde ich das Frühstück am nächsten Morgen nicht mehr erleben." Dennoch nutzte er seine Erfahrungen bei der Royal Air Force und als Korrespondent, um authentische Kulissen für seine Romane zu schaffen. Frederick wird als literarische Legende in Erinnerung bleiben, dessen Werke noch Generationen von Lesern fesseln werden.

Getty Images Frederick Forsyth im Oktober 2013

Getty Images Frederick Forsyth, Autor

