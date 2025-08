Trotz Familienfehde: Die Beckhams kuscheln auf Mega-Jacht

David (50) und Victoria Beckham (51) genießen derzeit eine Auszeit auf ihrer luxuriösen Jacht "Seven" in der französischen Riviera. Die beiden Turteltauben zeigen sich nach über 20 Jahren Ehe inniger denn je: Auf Bildern, die der Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie Victoria auf dem obersten Deck ihres 18-Millionen-Euro-Schiffes ihren oberkörperfreien Ehemann umarmt. Zuvor hatten sie Zeit mit Freunden wie Eva Longoria (50) und der Familie Ramsay an Bord verbracht, bevor sie die Zweisamkeit suchten. Während David danach eine erfrischende Dusche auf Deck nahm, soll das Paar deutlich gezeigt haben, dass familiäre Spannungen ihre Liebe unberührt lassen.

Dass die Familie Beckham von einer augenscheinlichen Kluft betroffen ist, zeigte sich vor allem während der 50. Geburtstagsfeier von David im Mai, zu der der älteste Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (26) nicht erschien. Stattdessen urlaubte er kürzlich mit seiner Frau Nicola Peltz-Beckham (30) und deren Familie auf einer beeindruckenden, 98 Millionen Euro teuren Jacht in unmittelbarer Nähe zur "Seven". Während Romeo, Cruz und Harper Zeit mit ihren Eltern auf dem Wasser verbrachten, blieb Brooklyn weiter auf Distanz. Zuletzt versuchten Brooklyn und Nicola jedoch, sich anzunähern, doch Cruz soll das ignoriert haben. Stattdessen schoss er auf Social Media gegen seinen älteren Bruder und schrieb unter anderem sogar: "Für mich bist du tot."

Victoria likte kürzlich alle Instagram-Beiträge ihres Sohnes, die Nicola nicht enthalten. Dennoch gibt es Momente, in denen Brooklyn und Nicola ihre Beziehung als stabil beschreiben. In einem Interview verriet Brooklyn sogar: "Das Einzige, worüber wir streiten, ist die Raumtemperatur." Diese persönlichen Anekdoten beleuchten die Herausforderungen innerhalb der berühmten Familie und sorgen für Spekulationen, während David und Victoria mit ihrer Zeit auf See versuchen, den Fokus auf die schönen Dinge des Lebens zu setzen.

Instagram / victoriabeckham Victoria und David Beckham

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham mit Sohn Romeo, Tochter Harper und Ehemann David

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, Juli 2025

