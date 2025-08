Anthony Anderson entschuldigt sich für Lindsay-Lohan-Witz

Anthony Anderson hat sich für einen alten Witz über Lindsay Lohan (39) entschuldigt, der aktuell erneut für Aufsehen sorgt. Der Vorfall ereignete sich im Dezember 2003, als der Schauspieler bei "The Sharon Osbourne Show" als Gastmoderator auftrat und die damals 17-jährige Lindsay als Gast begrüßte. Während des Interviews machte Anthony anzügliche Bemerkungen über Lindsay und scherzte, dass einige Männer, sich eingeschlossen, junge Frauen bevorzugen würden. Besonders problematisch wurde dies durch den Altersunterschied von 16 Jahren. Nun, über 20 Jahre später, hat der Clip in sozialen Netzwerken erneut für Diskussionen gesorgt.

Ein Sprecher von Anthony erklärte gegenüber Entertainment Weekly: "Dieses Interview war eindeutig als Comedy gemeint. Er bedauert, falls der Humor unangebracht war, und hat größtmöglichen Respekt vor Lindsay." Trotz der Entschuldigung löste der Clip hitzige Debatten auf Social Media aus. Im Gespräch hatte Anthony die junge Schauspielerin auch gefragt, ob sie jemanden date, und einen Scherz darüber gemacht, dass sie "Single, aber auf der Suche" sei. Die Kommentare stießen vor allem deswegen auf Ablehnung, weil Lindsay in dem Gespräch wiederholt darauf hinwies, dass es illegal sei, über 18-jährige Männer zu daten.

Das Interview war nicht der einzige umstrittene Vorfall im Leben von Anthony Anderson. Im Laufe seiner Karriere sah sich der Schauspieler mehreren Vorwürfen wegen unangemessenen Verhaltens gegenüber Frauen ausgesetzt. So gab es Anschuldigungen wegen sexueller Belästigung und Übergriffen, die bis ins Jahr 2004 zurückreichen. Während einige Klagen später fallengelassen wurden, machten andere Fälle weiterhin Schlagzeilen. In der Zwischenzeit hat Lindsay Lohan, die damals für ihre Rolle in "Freaky Friday" gefeiert wurde, ihre Karriere als Schauspielerin und Sängerin weiter ausgebaut und auch in ihrem Privatleben Erfüllung gefunden.

Maury Phillips/Getty Images for NAACP Anthony Anderson bei den NAACP Image Awards 2018

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan, Juni 2022

Leon Bennett/Getty Images Anthony Anderson, Schauspieler

