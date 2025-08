Influencer Younes Zarou in Indien von der Polizei abgeführt

Ein Fantreffen endet für Influencer Younes Zarou (27) mit dem Besuch auf der Polizeiwache. Gemeinsam mit dem Influencer Noel Robinson war der einstige Die Verräter – Vertraue Niemandem!-Teilnehmer in der südindischen Metropole Bangalore unterwegs, wo die beiden spontane Aktionen ohne Genehmigung durchführten. Er hatte in einem Livestream angekündigt, die beliebte Church Street zu besuchen, was einen regelrechten Massenansturm auslöste. Die Polizei griff ein, nahm den Netz-Star kurzzeitig mit auf die Wache und ließ ihn wenig später ohne Strafzahlung wieder frei. Das zeigt ein Clip, der auf Instagram veröffentlicht wurde.

Wie Younes später erklärte, habe die Polizei ihn vor der Situation schützen wollen, nachdem Hunderte von Fans die Straße gefüllt hatten. Er zeigte sich dankbar und berichtete, dass die Beamten ihn daraufhin sogar täglich begleiteten, um für seine Sicherheit bei weiteren Vorhaben zu sorgen, wie Bild berichtet. Sein Aufenthalt in Indien dient neben Urlaubsplänen auch einem beruflichen Zweck: Younes sucht neue Talente für sein Influencer-Fußballteam Youniors F.C., das Teil der von Gerard Piqué (38) gegründeten Social-Media-Fußballliga "Kings League" ist.

Younes ist für seine kreative und oft interaktive Art bekannt, mit der er online Millionen Menschen begeistert. Dass seine Aktionen außerhalb des Internets ebenfalls so große Massen mobilisieren können, zeigt den enormen Einfluss des Social-Media-Stars. Bei seinen Fans bedankte sich Younes bereits für die Unterstützung, während er seine Abenteuer in Indien weiter mit seinen Followern teilt. Noel hat den Ernst der Lage offenbar nicht wirklich verstanden und scherzte derweil nach dem Vorfall in einem Instagram-Clip: "Ich hatte Angst, dass sie mich ins Gefängnis schicken würden … Ich bin in Sicherheit und liebe Indien!"

Getty Images Younes Zarou bei dem Greentech Festival in Berlin 2022

Instagram / youneszarou Younes Zarou, 2025

Getty Images Younes Zarou, TikTok-Star

