Quentin Tarantino bricht Schweigen zu Michael Madsens Tod

Quentin Tarantino (62) hat nun zum ersten Mal öffentlich über den Tod von Michael Madsen (67) gesprochen. Bei einer emotionalen Gedenkfeier im Vista Theatre in Los Angeles erinnerte der Regisseur an seinen langjährigen Kollegen und Freund. Michael, der am 3. Juli im Alter von 67 Jahren verstarb, wurde besonders für seine Rollen in Quentins Kultfilmen wie "Reservoir Dogs" und "Kill Bill" gefeiert. Bei der Veranstaltung, die am Freitagabend stattfand, waren laut TMZ zahlreiche Wegbegleiter des Schauspielers anwesend, darunter Daryl Hannah (64) und Sean Penn (64). Die Zeremonie war geprägt von bewegenden Momenten und persönlichen Geschichten.

Eine Anekdote, die Quentin zum Besten gab, war eine Szene am Set von "Reservoir Dogs". Der Regisseur erzählte, wie er den Schauspieler Lawrence Tierney wegen dessen schwierigen Verhaltens entlassen hatte. Michael hatte diese Entscheidung unterstützt und Quentin zitierte ihn: "Ja, Quentin, hier ist Michael. Ich rufe nur an, um dir zu sagen, dass ich wirklich respektiere, was du heute getan hast. Es war wichtig. Es musste getan werden. Er ist dir auf die Nerven gegangen. Du musstest es tun." Für Quentin war Michael in diesem Moment ein wichtiger moralischer Anker. Die Gedenkfeier beinhaltete auch eine Ausstellung mit Erinnerungsstücken aus Michaels Leben, darunter persönliche Notizen und ein Fotobuch des Verstorbenen.

Michael Madsen galt als enger Vertrauter von Quentin und hinterlässt eine Filmografie, die von ikonischen Zusammenarbeiten geprägt ist. Doch in seiner Karriere gab es auch Entscheidungen, die er bereute. So schlug er etwa eine Rolle in Quentins Meisterwerk "Pulp Fiction" aus, um in einem anderen Film mitzuwirken – eine Entscheidung, die zu Spannungen zwischen den beiden führte. Trotz allem blieb Michaels Vermächtnis als charismatischer Schauspieler unantastbar. Freunde und enge Familienmitglieder erwiesen ihm bei der Veranstaltung die letzte Ehre.

Getty Images Quentin Tarantino und Michael Madsen beim Sundance Film Festival 2017

Getty Images Quentin Tarantino, 2021

Getty Images Michael Madsen im September 2024

