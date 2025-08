Männerurlaub: Diese fünf Bachelors genießen Ibiza-Urlaub

Fünf ehemalige Bachelor-Stars haben sich zusammengefunden und gönnen sich momentan eine Auszeit auf der Ferieninsel Ibiza. David Jackson, Dominik Stuckmann (33), Dennis Gries, Sebastian Klaus (37) und Niko Griesert (34) haben sich für einen gemeinsamen Männerurlaub entschieden. Wie Dominik auf Instagram erklärte, handelt es sich um einen schon länger geplanten Trip, bei dem die Reality-TV-Stars eine gute Zeit miteinander verbringen, Geschichten austauschen und das Leben genießen möchten. Während die Gruppe gemeinsam angereist ist, stieß Sebastian etwas später zu den anderen dazu.

Auf den von Dominik geteilten Bildern und Videos gibt es Einblicke in das Urlaubsleben der fünf. Sportliche Aktivitäten, entspannte Stunden am Pool mit Cocktails und ausgelassene Partynächte – die Tagesordnung der Gruppe scheint bunt gemischt zu sein. "Was machen wir eigentlich hier? Die Bachelors on Tour", schreibt Dominik unter einen seiner Posts und gibt damit den humorvollen Ton für die Tour vor. Die Reise bietet viele lustige Momente, die von den ehemaligen Rosenkavalieren offenbar genossen werden. Ihre gemeinsame Vergangenheit verbindet sie, und dies scheint der perfekte Anlass für das Abenteuer zu sein.

Die Idee für den Trip entstand in einer gemeinsamen WhatsApp-Gruppe, die speziell für alle ehemaligen Bachelor-Teilnehmer ins Leben gerufen wurde. Dominik, der regelmäßig private Einblicke auf seinen Social-Media-Kanälen veröffentlicht, zeigte in der Vergangenheit immer wieder seine lockere und humorvolle Seite. Dass auch die anderen Männer nicht nur vor der Kamera, sondern auch im echten Leben eine Verbindung aufgebaut haben, zeigt sich nicht nur in diesem Gruppenurlaub. Solche Zusammenkünfte schweißen die Reality-TV-Stars auch Jahre nach ihren Bachelor-Erfahrungen zusammen und sorgen für bleibende Freundschaften.

Instagram / nikogriesert Niko Griesert, ehemaliger Bachelor

Instagram / dominik.stuckmann David Jackson, Dominik Stuckmann, Dennis Gries und Niko Griesert, Bachelors

Instagram / _sebastianklaus_ Sebastian Klaus im Februar 2024