Hulk Hogan wollte Zwillinge von Tochter Brooke nicht treffen

Hulk Hogan (†71) starb am 24. Juli, ohne jemals die Zwillinge seiner Tochter Brooke Hogan (37) kennengelernt zu haben. Die Kinder, Oliver Andrew und Molly Gene, wurden im Januar geboren. Brookes Ehemann Steven Oleksy (39) erklärte in einem Interview mit People Magazin, dass er immer wieder versucht habe, Hulk zu einem Treffen zu bewegen. Doch trotz mehrmaliger Nachrichten habe es laut Steven "kein Interesse" von Seiten des Wrestling-Stars gegeben. Ein geplanter Besuch, den Brookes Bruder Nick Hogan (35) arrangieren wollte, scheiterte ebenfalls.

Die Beziehung zwischen Brooke und ihrem Vater befand sich bereits seit Jahren in einer schwierigen Phase. Nach ihrer Hochzeit 2022 zog Brooke mit ihrer Familie nach Florida, um näher bei ihrem gesundheitlich angeschlagenen Vater zu sein. Laut Aussagen von Steven war sie früher bei vielen Operationen an seiner Seite und kümmerte sich um ihn. Doch in den letzten Jahren habe Hulk begonnen, Brooke zu ignorieren und sich abzuschirmen. In einem emotionalen Beitrag nach seinem Tod erklärte Brooke, dass es keinen großen Streit zwischen ihnen gab, sondern eine Reihe von Missverständnissen und distanzierten Gesprächen. Der Bruch belastete sie so stark, dass sie sich zurückziehen musste, um sich selbst zu schützen.

Noch zu Lebzeiten entschied Brooke Hogan, auf einen Teil des Erbes ihres Vaters zu verzichten. Sie ließ sich aus dessen Testament streichen, um komplizierte Auseinandersetzungen zu vermeiden. Trotzdem wird berichtet, dass ihre Kinder von Hulks Lebensversicherung profitieren sollen. Steven erklärte, seine Frau wolle damit sicherstellen, dass die nächsten Generationen von solchen Streitereien unbelastet bleiben. Trotz der Schwierigkeiten scheint Brooke nun Trost in ihrer eigenen kleinen Familie zu finden, die sie als ihren größten Halt beschreibt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brooke und Hulk Hogan, 2004

Anzeige Anzeige

Instagram / nickhogan Hulk Hogan mit seinem Sohn Nick Hogan

Anzeige Anzeige