Promi-Urlaub: Robbie Williams zu Gast bei Prinzessin Eugenie

Sänger Robbie Williams (51) und seine Frau Ayda Field (46) haben nun einen entspannten Sommerurlaub bei ihrer royalen Freundin Prinzessin Eugenie (35) verbracht. Wie in einer Serie von Fotos auf Aydas Instagram-Seite zu sehen ist, luden Eugenie und ihr Ehemann Jack Brooksbank (39) das Promi-Paar in ihr Zuhause in Portugal ein, das sie mit ihren beiden Söhnen August (4) und Ernest (2) teilen. Auf den Bildern posieren die Freundinnen gemeinsam in sommerlichen Outfits, während Robbie und seine Kinder beim Spielen und Entspannen zu sehen sind.

Die Freundschaft zwischen den beiden Familien reicht laut Hello! bereits einige Jahre zurück. Eugenie und Ayda haben eine enge Beziehung, seit sie sich durch Eugenies Mutter, Sarah, Herzogin von York, kennengelernt haben. Tatsächlich war die Verbindung so eng, dass Aydas Tochter Teddy 2018 als Blumenmädchen bei Eugenies Hochzeit fungierte. Teddy trat damals neben weiteren prominenten Mitgliedern der Hochzeitsgesellschaft auf, darunter Prinz George (12) und Prinzessin Charlotte (10), die Kinder von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43). Robbie, Ayda, Eugenie und Jack nutzten den Urlaub offenbar gerne, um ihre Freundschaft zu pflegen und gemeinsame Zeit in einem privaten und entspannenden Rahmen zu verbringen.

Eugenie und Jack teilen ihre Zeit zwischen ihrem Zuhause im Kensington Palace und dem Ferienhaus in Portugal auf, da Jack dort seit 2022 für ein Immobilienunternehmen arbeitet. Eugenie hat in der Vergangenheit betont, wie sehr ihre Söhne August und Ernest das Meer und die Natur lieben. "Das Meer in Portugal ist etwas rauer. Wir haben also unsere Füße im Wasser, aber Augie ist ein Fisch", offenbarte sie exklusiv gegenüber Hello!. Währenddessen bleibt Robbie privat stark auf seine Familie fokussiert. Gemeinsam mit Ayda zieht der Superstar vier Kinder groß und genießt Auszeiten wie diese ganz offensichtlich in vollen Zügen.

Anzeige Anzeige

Instagram / aydafieldwilliams Prinzessin Eugenie mit Ayda und Robbie Williams 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / aydafieldwilliams Ayda Field Williams und Prinzessin Eugenie in Portugal 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / aydafieldwilliams Robbie Williams und sein Sohn beim Golf spielen 2025