Matt Damon knackt bei US-"Wer wird Millionär?" den Jackpot

Matt Damon (54) hat bei der US-Version von Wer wird Millionär?, moderiert von Jimmy Kimmel (57), den Hauptgewinn von einer Million Dollar abgeräumt! Gemeinsam mit dem TV-Quiz-Experten Ken Jennings trat der Hollywood-Star in einer Sonderausgabe von "Who Wants to Be a Millionaire" für den guten Zweck an. Die beiden spielten sich durch die kniffligen Fragen, bis sie schließlich vor der alles entscheidenden Millionenfrage standen: "Welches dieser Wörter wird oft verwendet, um das Geräusch von Blättern zu beschreiben, wenn der Wind hindurchweht?"

Um die Antwort zu finden, mussten sich Matt und Ken auf ihr Wissen und die 50/50-Option verlassen, die schließlich die möglichen Antworten auf "Petrichor" und "Susurrus" reduzierte. Ken, bekannt für seine Rekordauftritte bei der Quizshow "Jeopardy!", wusste, dass "Petrichor" den Geruch beschreibt, der nach einem Regenschauer entsteht. Somit blieb nur "Susurrus" übrig, ein Begriff, der im Lateinischen für "Flüstern" oder "Raunen" steht. Die beiden zeigten Nervenstärke und ein perfektes Zusammenspiel und überwanden mit dieser Antwort die letzte Hürde.

Der gesamte Gewinn von einer Million Dollar kommt der von Matt 2009 mitgegründeten Organisation water.org zugute, die sich für den Zugang zu sauberem Trinkwasser in Entwicklungsländern einsetzt. In einem emotionalen Moment bedankte sich der Schauspieler für die Chance, an der Quizshow teilzunehmen. Auch für die Zusammenarbeit mit Ken fand Matt, der seit Kurzem einen grauen Rauschebart trägt, nur lobende Worte. Es sei ein besonderes Erlebnis gewesen, mit ihm als Teamkollegen diese außergewöhnliche Herausforderung zu meistern.

