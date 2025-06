Todesursache von TikToker Joshua Blackledge (†16) bestätigt

Drei Monate nach seinem tragischen Tod ist die Todesursache von Joshua Blackledge offiziell bekannt gegeben worden. Der 16-jährige TikTok-Star, der am 18. März in seinem Zuhause in Newport, North Carolina, gefunden wurde, nahm sich das Leben. Laut Dokumenten, die von Us Weekly eingesehen wurden, wurden am Ort seines Todes ein Teddybär, eine Notiz und ein Foto entdeckt. Joshua, der von einem Familienmitglied gefunden wurde, hinterlässt seine Eltern und seinen Bruder Josiah. Der Teenager hatte in den Tagen vor seinem Tod ein letztes TikTok-Video hochgeladen, in dem er mit Freunden zu sehen war.

Joshuas Familie äußerte, dass der Teenager in den zwölf Monaten vor seinem Tod Verhaltensänderungen gezeigt habe. Jedoch wurden keine Drogen am Fundort entdeckt, wie die Ermittler nun betonen. Seine Freunde und Follower trauern bis heute öffentlich im Netz um ihn. Viele teilen liebevolle Nachrichten auf seiner TikTok-Seite und erinnern sich an gemeinsame Erlebnisse. Ein enger Freund schrieb: "Josh hat mich immer zum Lächeln gebracht. Ich werde ihn sehr vermissen." Besonders berührend ist zudem ein Tribut seines engen Freundes Rustyn Gambardella, der Joshua sogar als "Bruder" bezeichnete.

Der Social-Media-Star war nicht nur online aktiv, sondern führte auch offline ein bewegtes Leben. Joshua war ein sportbegeisterter Schüler und nahm an Wrestling- und Leichtathletik-Wettkämpfen teil. Zudem liebte er die Natur, verbrachte viel Zeit beim Fischen und Bootfahren und war ein begeisterter Autofreund. Zuhause fand er Freude daran, seiner Mutter im Garten oder beim Kochen zu helfen, und überraschte oft mit akrobatischen Einlagen wie Backflips, wie aus einem Online-Nachruf hervorgeht, der von der Noe-Brooks Funeral Home veröffentlicht wurde.

Anzeige Anzeige

TikTok / f30joshh Joshua Blackledge im August 2024

Anzeige Anzeige

TikTok / f30joshh Joshua Blackledge mit seiner Freundin

Anzeige Anzeige

Anzeige