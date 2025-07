Demi Moore bereut, nicht in diesem Film mitgespielt zu haben

Demi Moore (62) hat enthüllt, dass sie bis heute bedauert, nicht in dem Kultfilm Top Gun aus den 80er-Jahren mitgespielt zu haben. Die Schauspielerin sprach in diesem Zusammenhang über ihr Casting-Fiasko für die Rolle der Ausbilderin Charlie. Obwohl sie beim ersten Vorsprechen überzeugte, scheiterte sie beim entscheidenden Screentest. "Ich habe zu viel nachgedacht und war nervös", erklärte Demi in der Radiosendung "SiriusXM" von Howard Stern (71). Am Ende ging die Rolle an Kelly McGillis, die an der Seite von Tom Cruise (63) weltweite Berühmtheit erlangte.

In den letzten Jahrzehnten konnte Demi zwar mit ikonischen Rollen in Filmen wie "Ghost – Nachricht von Sam" brillieren, doch längst nicht alle Projekte führten sie zum Erfolg. Ein Karriereknick nach Flops wie "Striptease" oder "Die Akte Jane" ließ die Schauspielerin in den Hintergrund geraten. Doch mit ihrer Rolle im Body-Horrorfilm "The Substance" feierte sie ein grandioses Comeback. Für ihre Leistung erhielt sie erstmals angesehene Auszeichnungen wie den Golden Globe und den Screen Actors Guild Award. Dennoch bleibt der verpasste "Top Gun"-Auftritt ein Kapitel, das sie nicht einfach abschütteln kann.

Privat und beruflich hat Demi in ihrer langjährigen Karriere einige Höhen und Tiefen durchlebt. In den 80er- und 90er-Jahren war sie eine der gefragtesten Schauspielerinnen, doch auch familiär sorgte sie mit Ehen wie der mit Bruce Willis (70) für Schlagzeilen. Bruce, mit dem sie drei Kinder hat, betonte vor seiner Erkrankung, dass ein Thriller, in dem sie gemeinsam spielten, nicht die Aufmerksamkeit bekommen habe, die er verdient hätte. Diese Ehrlichkeit scheint die Beziehung der beiden auch nach ihrer Trennung zu prägen. Ihre Offenheit über ihre beruflichen Fehlschläge zeigt, wie sehr Demi mit Reflexion und Stärke ihren Weg geht.

Getty Images Demi Moore im Dezember 2024

Getty Images Demi Moore im Drama "Eine Frage der Ehre" 1991

Getty Images Demi Moore, Schauspielerin