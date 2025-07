Adam Sandler rührt Cameron Boyce' Familie mit Film-Tribut

In seinem neuen Film "Happy Gilmore 2" baute Adam Sandler (58) einen kleinen Tribut an seinen verstorbenen Filmsohn Cameron Boyce (✝20) ein. Eine Geste, die vor allem die Familie des Disney-Stars rührt. "Sie hatten eine besondere Verbindung, die meiner Meinung nach darauf beruhte, authentisch, witzig und einfach echt zu sein. Adam findet immer einen Weg, die Erinnerung an Cameron wachzuhalten, was unser Herz erwärmt", meint Camerons Mutter Libby in einem Instagram-Post. Schon in vorherigen Filmen erinnerte Adam an den "Jessie"-Darsteller – unter anderem in der Netflix-Komödie "Hubie Halloween", in der Cameron eigentlich mitspielen sollte. Wenige Tage vor seinem Tod hatten die beiden noch Kontakt, erinnert sich Libby: "Cameron sollte in 'Hubie Halloween' mitspielen und sie haben eine Strategie entwickelt."

Zu dem Auftritt sollte es aber nicht mehr kommen. Stattdessen übernahm Karan Brar (26) die Rolle – der Schauspieler gehörte zu Camerons besten Freunden und stand mit ihm für die Disney-Channel-Serie "Jessie" vor der Kamera. Genau diese Serie ist es, die jetzt auch ihren Weg in Adams neuen Film fand. In einer Szene sind mehrere Personen zu sehen, die eine Serie auf einem Fernseher schauen. Dabei handelt es sich um Ausschnitte aus "Jessie", in denen Cameron zusammen mit Karan und den Co-Stars Debby Ryan (32), Peyton List und Skai Jackson (23) zu sehen war.

Camerons früher Tod schockierte die Welt im Jahr 2019. Bereits in den Jahren davor wurde bei ihm Epilepsie diagnostiziert, weshalb er sich in ärztlicher Behandlung befand. Im Juli erlitt er einen Krampfanfall in der Nacht, die zu seinem Tod mit gerade einmal 20 Jahren führte. Seine Familie gründete mittlerweile in seinem Namen eine Epilepsiestiftung, für die sich auch seine ehemaligen Co-Stars und Freunde engagieren. Cameron wurde schon als Kind durch die Serie "Jessie" bekannt. Später spielte er neben Dove Cameron (29), BooBoo Stewart und Sofia Carson eine der Hauptrollen in den "Descendants"-Filmen. Mit Adam arbeitete der US-Amerikaner ebenfalls noch als Kind an der Familienkomödie "Kindsköpfe". In beiden Filmen spielte er den Sohn des 58-Jährigen.

Andreas Rentz/Getty Images, Valerie Macon/Afp via Getty Images Collage: Adam Sandler und Cameron Boyce

ActionPress / Rex Features / Rex Features Cameron Boyce und Adam Sandler im Jahr 2013

